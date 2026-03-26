Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»

Новак Джокович: мои мечты не связаны только с результатами и трофеями.

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал о планах на будущее.

– Если говорить о будущем, как вы себя видите, о чем мечтаете? После всего, чего вы добились, остается ли место для мечты?

– Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями. Конечно, я хотел бы выиграть еще хотя бы один титул «Большого шлема», оставаться здоровым и продолжать играть в ближайшие годы. Но есть и много других вещей, в которых я хочу участвовать, чтобы наблюдать изменения, происходящие в теннисе. Мне не терпится узнать, что будет дальше, и я хотел бы это увидеть, оставаясь действующим игроком.

У меня много идей и планов, связанных с отцовством. Я хочу быть рядом с детьми в важные моменты их жизни – из-за постоянных поездок я часто отсутствую.

Также у меня есть множество других проектов, которыми я с нетерпением хочу поделиться с миром. Меня особенно интересуют сферы долголетия, физического и ментального здоровья – это области, в которых, как мне кажется, мой вклад еще впереди.

