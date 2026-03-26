  Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»
Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»

24-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович рассказал о планах на будущее.

– Если говорить о будущем, как вы себя видите, о чем мечтаете? После всего, чего вы добились, остается ли место для мечты?

– Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями. Конечно, я хотел бы выиграть еще хотя бы один титул «Большого шлема», оставаться здоровым и продолжать играть в ближайшие годы. Но есть и много других вещей, в которых я хочу участвовать, чтобы наблюдать изменения, происходящие в теннисе. Мне не терпится узнать, что будет дальше, и я хотел бы это увидеть, оставаясь действующим игроком.

У меня много идей и планов, связанных с отцовством. Я хочу быть рядом с детьми в важные моменты их жизни – из-за постоянных поездок я часто отсутствую.

Также у меня есть множество других проектов, которыми я с нетерпением хочу поделиться с миром. Меня особенно интересуют сферы долголетия, физического и ментального здоровья – это области, в которых, как мне кажется, мой вклад еще впереди.

Секреты долголетия Новака Джоковича

Худший матч в карьере Новака Джоковича

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: vanityfair.it
Легенде тенниса Новаку Джоковичу спортивного долголетия!
Трансгуманизм по Новаку и социально-императорские стартапы...плюс неустанная работа над собой.)
Вавринка получил wild card на турнир в Барселоне
43 минуты назад
Новак Джокович: «Не могу себя обманывать и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много»
сегодня, 12:02
Алькарас заказал 27-метровую яхту стоимостью примерно 10 млн долларов
сегодня, 11:20Фото
Соболенко о противостоянии с Рыбакиной: «Мы противоположности, и это прекрасно»
сегодня, 10:32
Синнер о серии из 28 выигранных партий на «Мастерсах»: «Победы в сетах ничего не значат – нужно выигрывать матчи»
сегодня, 09:35
«Отыграл 4 матчбола». Фис выложил фото в ванной после победы над Полом
сегодня, 09:04Фото
Батист после поражения от Соболенко: «Результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника»
сегодня, 08:44
Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»
сегодня, 08:13
Рыбакина о соперничестве с Соболенко: «Мы постоянно подталкиваем друг друга вперед»
сегодня, 07:56
Фис после победы над Полом: «Томми – мой друг, но когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я»
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем