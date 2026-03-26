Новак Джокович: «Не могу себя обманывать и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много»

Новак Джокович: хотел бы вновь пережить очень многие моменты своей жизни.

Новак Джокович поделился размышлениями о времени, жизни и карьере.

– Есть ли момент в карьере, который вы хотели бы переживать снова и снова?

– Я хотел бы вновь пережить очень многие моменты своей карьеры и личной жизни: свадьбу и рождение детей – это опыт, который я хотел бы повторять бесконечно. Хотел бы вернуться к моменту, когда выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже для своей страны, но и многие другие успехи остались словно застывшими во времени.

– На данном этапе жизни вам кажется, что время идет быстро или медленно?

– Хороший вопрос. Думаю, в целом время идет довольно быстро, и это не только мое ощущение. Многие говорят, что с возрастом оно идет быстрее. Возможно, дело действительно в том, что раньше я был моложе и время не так сильно ощущалось, как сейчас.

– Какое время дня вы предпочитаете и почему?

– Я меняюсь. В молодости я был более дисциплинированным – ложился и вставал рано. Теперь начал чувствовать себя лучше, когда засиживаюсь допоздна – при условии, что могу потом позволить себе долго поспать. Все зависит от обстоятельств. Если я дома с детьми, то ложусь и встаю рано, а затем тренируюсь – у меня больше энергии, и я успеваю больше сделать для себя и семьи. Так что, если выбирать, я бы сказал, что люблю утро больше, чем ночь.

– Оглядываясь назад, есть ли у вас сожаления?

– Да, конечно, но я стараюсь не зацикливаться на них слишком долго. Многие связаны с работой. Когда проигрываю матч, то прокручиваю в голове, что мог бы сделать лучше. Сожалею о том, что не принял другие решения.

В личной жизни все так же. Думаю, у всех бывают моменты, когда кажется, что можно было поступить лучше. Я не могу обманывать себя и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много.

Секреты долголетия Новака Джоковича

Худший матч в карьере Новака Джоковича