Новак Джокович: «Не могу себя обманывать и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много»

– Есть ли момент в карьере, который вы хотели бы переживать снова и снова?

– Я хотел бы вновь пережить очень многие моменты своей карьеры и личной жизни: свадьбу и рождение детей – это опыт, который я хотел бы повторять бесконечно. Хотел бы вернуться к моменту, когда выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже для своей страны, но и многие другие успехи остались словно застывшими во времени.

– На данном этапе жизни вам кажется, что время идет быстро или медленно?

– Хороший вопрос. Думаю, в целом время идет довольно быстро, и это не только мое ощущение. Многие говорят, что с возрастом оно идет быстрее. Возможно, дело действительно в том, что раньше я был моложе и время не так сильно ощущалось, как сейчас.

– Какое время дня вы предпочитаете и почему?

– Я меняюсь. В молодости я был более дисциплинированным – ложился и вставал рано. Теперь начал чувствовать себя лучше, когда засиживаюсь допоздна – при условии, что могу потом позволить себе долго поспать. Все зависит от обстоятельств. Если я дома с детьми, то ложусь и встаю рано, а затем тренируюсь – у меня больше энергии, и я успеваю больше сделать для себя и семьи. Так что, если выбирать, я бы сказал, что люблю утро больше, чем ночь.

– Оглядываясь назад, есть ли у вас сожаления?

– Да, конечно, но я стараюсь не зацикливаться на них слишком долго. Многие связаны с работой. Когда проигрываю матч, то прокручиваю в голове, что мог бы сделать лучше. Сожалею о том, что не принял другие решения.

В личной жизни все так же. Думаю, у всех бывают моменты, когда кажется, что можно было поступить лучше. Я не могу обманывать себя и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много.

Секреты долголетия Новака Джоковича

Худший матч в карьере Новака Джоковича

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: vanityfair.it
Достойно! Молодец, Император!
Все верно Новак - легенда мирового тенниса!
Глобальное сожаление, полагаю, одно - 12.09.21
Рекомендуем
Главные новости
Вавринка получил wild card на турнир в Барселоне
52 минуты назад
Джокович о планах на будущее: «Мои мечты не связаны только с результатами и трофеями»
сегодня, 12:22
Алькарас заказал 27-метровую яхту стоимостью примерно 10 млн долларов
сегодня, 11:20Фото
Соболенко о противостоянии с Рыбакиной: «Мы противоположности, и это прекрасно»
сегодня, 10:32
Синнер о серии из 28 выигранных партий на «Мастерсах»: «Победы в сетах ничего не значат – нужно выигрывать матчи»
сегодня, 09:35
«Отыграл 4 матчбола». Фис выложил фото в ванной после победы над Полом
сегодня, 09:04Фото
Батист после поражения от Соболенко: «Результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника»
сегодня, 08:44
Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»
сегодня, 08:13
Рыбакина о соперничестве с Соболенко: «Мы постоянно подталкиваем друг друга вперед»
сегодня, 07:56
Фис после победы над Полом: «Томми – мой друг, но когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я»
сегодня, 07:20
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем