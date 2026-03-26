Новак Джокович: «Не могу себя обманывать и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много»
Новак Джокович поделился размышлениями о времени, жизни и карьере.
– Есть ли момент в карьере, который вы хотели бы переживать снова и снова?
– Я хотел бы вновь пережить очень многие моменты своей карьеры и личной жизни: свадьбу и рождение детей – это опыт, который я хотел бы повторять бесконечно. Хотел бы вернуться к моменту, когда выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже для своей страны, но и многие другие успехи остались словно застывшими во времени.
– На данном этапе жизни вам кажется, что время идет быстро или медленно?
– Хороший вопрос. Думаю, в целом время идет довольно быстро, и это не только мое ощущение. Многие говорят, что с возрастом оно идет быстрее. Возможно, дело действительно в том, что раньше я был моложе и время не так сильно ощущалось, как сейчас.
– Какое время дня вы предпочитаете и почему?
– Я меняюсь. В молодости я был более дисциплинированным – ложился и вставал рано. Теперь начал чувствовать себя лучше, когда засиживаюсь допоздна – при условии, что могу потом позволить себе долго поспать. Все зависит от обстоятельств. Если я дома с детьми, то ложусь и встаю рано, а затем тренируюсь – у меня больше энергии, и я успеваю больше сделать для себя и семьи. Так что, если выбирать, я бы сказал, что люблю утро больше, чем ночь.
– Оглядываясь назад, есть ли у вас сожаления?
– Да, конечно, но я стараюсь не зацикливаться на них слишком долго. Многие связаны с работой. Когда проигрываю матч, то прокручиваю в голове, что мог бы сделать лучше. Сожалею о том, что не принял другие решения.
В личной жизни все так же. Думаю, у всех бывают моменты, когда кажется, что можно было поступить лучше. Я не могу обманывать себя и говорить, что у меня нет сожалений – просто стараюсь не думать о них слишком много.
