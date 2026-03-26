Алькарас заказал 27-метровую яхту стоимостью примерно 10 млн долларов

Первая ракетка мира Карлос Алькарас заказал 27-метровый катамаран из серии 88 Sunreef Ultima. Средняя цена составляет примерно $10,4 млн за новую яхту такого типа.

Польская компания Sunreef Yachts была основана в 2002 году и специализируется на строительстве яхт по индивидуальным заказам. Также испанец стал амбассадором бренда.

«Два года назад я понял, насколько это красиво, и как комфортно я себя чувствую каждый раз, когда нахожусь на катамаране. Я живу в Мурсии, и это очень удобно – у нас хорошая погода круглый год, а море находится совсем близко.

Я всегда любил лодки и море, но никогда особенно не интересовался брендами. Впервые я узнал о Sunreef благодаря Рафе [Надалю]. Он несколько раз упоминал о них, и благодаря ему я немного познакомился с этим брендом».

В 2019 году владельцем яхты от этого производителя стал Надаль – он приобрел катамаран 80 Sunreef Power.

Надаль обожает море как ребенок и потратил на лодки 10 млн евро. Недавно взял яхту с бассейном и гаражом

Надаль показал яхту за €5 млн: там есть гараж, много телевизоров и пивной кран

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: superyachttimes.com
Ну это по-любому самый молодой обладатель яхты в Открытой эре
Ответ Its my life
Тонко)
Ничего так инфляция. Рафа такую яхту 5-6 лет назад за 5 мультов приобрёл. Карлитосу она обошлась в 2 раза дороже.
Алькарас: А на заработанные деньги, я, по совету Надаля, решил приобрести автомобить Москвич)
Ну всё, скоро он не будет лидером мирового тенниса.
что-то по медным трубам у него непросто, у Рафы явно было с этим получше
Ответ Vakhore
А в чем проблема с медными трубами заключается? Он что нахамил кому-то или оскорбил? Нет, просто тратит свои максимально честно заработанные деньги. А если это не укладывается в ваши совковые представления о тратах, то это только ваши проблемы
Ответ Oreon09
В моих "совковых представлениях о тратах" выложить более 10% своего капитала на пассив в виде яхты - это дичь. Тот же Надаль никогда бы этого не сделал ни в 22, ни в 32 - он если и покупал яхты, то "по средствами". Как в том же 2020. Он тогда выложил за Яхту около 6 млн долларов, имея примерно в раз 5 больший капитал, чем Карлос сейчас.

Эти "совковые представления" много раз озвучены "совками" с миллиардными состояняими.

Вам бы кастрюльку с головы снять, а то малость прижала кое-что (хотя, судя по всему, там нечего и прижимать).
"Ох ты, ах ты, у меня нет яхты."-- из песни.
Карлос, ну нельзя на такой яхте без девушки! Это просто неприлично :)))
"Мы все участники регаты".
Главное: "Также испанец стал амбассадором бренда."

Лодка стоит 10 мультов. Себестоимость ее мультов 5 максимум. Отдали ему лодку за эти 5 мультов. Ничего не потеряли. А Карлитос будет их рекламировать и вообще торговать лицом. Все в профите. Карл получил лодку за пол цены, пшеки получили халявное лицо бренда.

А вообще Алькарас, пожалуй, самый богатый таджик в мире прямо сейчас...
Ответ NoThanks
> Себестоимость ее мультов 5 максимум

Точно 5? Не 4 или 8,5?
"мультов 5 максимум" (с). То есть - не точно 5. Но не больше 5 точно. Я плотно с производителями яхт работал, меньше, чем Х2 к себестоимости никто ничего не делает. Уж больно расходы на продажу высокие и количество сделок маленькое...
Рекомендуем
Главные новости
Майами (WTA). 1/2 финала. Гауфф играет с Муховой, Соболенко поборется с Рыбакиной
5 минут назадLive
Синнер после победы над Тиафу в Майами: «Я стараюсь быть спокойными и пользоваться теми шансами, которые появляются»
6 минут назад
Синнер – первый игрок, дошедший до полуфинала в Майами 4 раза за первые 5 выступлений
20 минут назад
Синнер выиграл 30 сетов подряд на «Мастерсах» и вышел в полуфинал в Майами
42 минуты назад
Майами (ATP). Зверев встретится с Серундоло, Синнер, Фис, Лехечка вышли в полуфинал
43 минуты назад
Наварро снялась с турнира в Чарльстоне, который принадлежит ее отцу
сегодня, 17:33
Соболенко об изучении португальского: «Как показывает жизнь, я ужасна в языках, но я стараюсь изо всех сил»
сегодня, 16:50
Иржи Лехечка: «Каждый раз, когда кто-то жульничает в матче со мной, я думаю: «Ребята, я играл с Надалем в Мадриде – 13 тысяч человек болели против меня»
сегодня, 16:18
«Тут много стонов». Теннисисты объяснили, почему теннис – самый сексуальный спорт
сегодня, 14:49
Гауфф после выхода в полуфинал в Майами: «Иногда я испытываю синдром самозванца»
сегодня, 14:11
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем