Алькарас заказал 27-метровую яхту стоимостью примерно 10 млн долларов
Первая ракетка мира Карлос Алькарас заказал 27-метровый катамаран из серии 88 Sunreef Ultima. Средняя цена составляет примерно $10,4 млн за новую яхту такого типа.
Польская компания Sunreef Yachts была основана в 2002 году и специализируется на строительстве яхт по индивидуальным заказам. Также испанец стал амбассадором бренда.
«Два года назад я понял, насколько это красиво, и как комфортно я себя чувствую каждый раз, когда нахожусь на катамаране. Я живу в Мурсии, и это очень удобно – у нас хорошая погода круглый год, а море находится совсем близко.
Я всегда любил лодки и море, но никогда особенно не интересовался брендами. Впервые я узнал о Sunreef благодаря Рафе [Надалю]. Он несколько раз упоминал о них, и благодаря ему я немного познакомился с этим брендом».
В 2019 году владельцем яхты от этого производителя стал Надаль – он приобрел катамаран 80 Sunreef Power.
Эти "совковые представления" много раз озвучены "совками" с миллиардными состояняими.
Вам бы кастрюльку с головы снять, а то малость прижала кое-что (хотя, судя по всему, там нечего и прижимать).
Лодка стоит 10 мультов. Себестоимость ее мультов 5 максимум. Отдали ему лодку за эти 5 мультов. Ничего не потеряли. А Карлитос будет их рекламировать и вообще торговать лицом. Все в профите. Карл получил лодку за пол цены, пшеки получили халявное лицо бренда.
А вообще Алькарас, пожалуй, самый богатый таджик в мире прямо сейчас...
Точно 5? Не 4 или 8,5?