Алькарас заказал 27-метровую яхту стоимостью примерно 10 млн долларов

Первая ракетка мира Карлос Алькарас заказал 27-метровый катамаран из серии 88 Sunreef Ultima. Средняя цена составляет примерно $10,4 млн за новую яхту такого типа.

Польская компания Sunreef Yachts была основана в 2002 году и специализируется на строительстве яхт по индивидуальным заказам. Также испанец стал амбассадором бренда.

«Два года назад я понял, насколько это красиво, и как комфортно я себя чувствую каждый раз, когда нахожусь на катамаране. Я живу в Мурсии, и это очень удобно – у нас хорошая погода круглый год, а море находится совсем близко.

Я всегда любил лодки и море, но никогда особенно не интересовался брендами. Впервые я узнал о Sunreef благодаря Рафе [Надалю ]. Он несколько раз упоминал о них, и благодаря ему я немного познакомился с этим брендом».

В 2019 году владельцем яхты от этого производителя стал Надаль – он приобрел катамаран 80 Sunreef Power.

Надаль обожает море как ребенок и потратил на лодки 10 млн евро. Недавно взял яхту с бассейном и гаражом

Надаль показал яхту за €5 млн: там есть гараж, много телевизоров и пивной кран