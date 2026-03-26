Соболенко о противостоянии с Рыбакиной: «Мы противоположности, и это прекрасно»

Первая ракетка мира Арина Соболенко высказалась о противостоянии со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной.

В ночь с четверга на пятницу теннисистки встретятся в полуфинале в Майами. Их счет в личных встречах – 9:7.

– У вас сформировалось интересное соперничество с Рыбакиной. Что больше всего заставляет вас нервничать во время матчей с Еленой?

– Думаю, все нервничают перед матчем. Нет ничего особенного, что меня беспокоит. Честно говоря, мне нравятся наши поединки. Мы обе выжимаем друг из друга максимум, и такие игры делают меня лучше и помогают прогрессировать.

– Чувствуете ли вы себя более уверенно последние шесть месяцев, и откуда это берется?

– Я научилась концентрироваться на нужных вещах и придерживаться плана под давлением. Я не позволяю эмоциям брать верх и не зацикливаюсь на ключевых моментах, поэтому можно почувствовать мою уверенность.

– Имеет ли значение, что вы играете с Рыбакиной в полуфинале, а не в финале? И еще один вопрос: есть ли у вас прозвище?

– Нет никакой разницы. Это просто возможность стать лучше, потому что матчи с ней всегда сложные – нужно выкладываться в каждом розыгрыше.

Конечно, хотелось бы играть в финалах – к таким матчам приковано все внимание. Людям нравится на нас смотреть. Я более воодушевлена перед финалом, потому что это последний рывок – можно отдать все.

Мое прозвище – Тигрица. Хотя то, как меня называет команда… иногда это может быть оскорблением (смеется). Я бы хотела, чтобы меня называли так, как я сказала, но они делают иначе. Не очень приятно (смеется).

– Вы с Еленой очень разные – вы более эмоциональная, она, наоборот, спокойная. Как это проявляется на корте?

– Да, мы противоположности, и это прекрасно. Когда люди смотрят на нас, они видят двух разных игроков высочайшего уровня. Любой может это понять и почувствовать: «Я тоже смогу добиться успеха, потому что есть кто-то, похожий на меня». Мне это очень нравится, – сказала Соболенко на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Хорошо сказано. Жаль, что встречаются не в финале. Удачи Арине!
