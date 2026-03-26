Синнер о серии из 28 выигранных партий на «Мастерсах»: «Победы в сетах ничего не значат – нужно выигрывать матчи»
Янник Синнер: некоторая статистика не имеет значения.
Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, что думает о рекордах и статистике.
Ранее итальянец обыграл Алекса Микельсена в четвертом круге в Майами – 7:5, 7:6(4). Он продлил серию выигранных сетов на «Мастерсах» до 28 и обновил рекорд.
«Некоторые статистические данные просто не имеют значения. Победы в сетах ничего не значат – нужно выигрывать матчи.
Эти показатели всегда будут всплывать, какие-то рекорды из прошлого, но я стараюсь заниматься своим делом», – сказал Синнер на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Злючка рыжая
вообще-то по числу взятых сетов победу и присуждают, или я что-то упустил? он нам что-то у уши вкручивает?
