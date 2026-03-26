Батист после поражения от Соболенко: «Результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника»

Хейли Батист: в игре с Соболенко все могло сложиться иначе.

Хейли Батист высказалась о поражении от первой ракетки мира Арины Соболенко в четвертьфинале WTA 1000 в Майами – 4:6, 4:6.

«Поняла, что результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника, с кем бы я ни играла.

Если бы в некоторых моментах играла чуть лучше, я бы победила в этом матче или у меня была бы такая возможность. Верю, что все могло сложиться иначе, если бы я выступила чуть лучше».

Мало Мирре проблем – так еще и спина заболела

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisONEApp
Ого, вот это самомнение)
Точно так же думаю: если бы я, жалкий любитель, играл бы лучше в каждом моменте, не ошибался и добегал бы до всех мячей, то выигрывал бы у Синнера 6:0 6:0 и ничего бы от него не зависело. Да и если отлетающие 1:6 2:6 хотя бы в половине проигранных розыгрышах не допускали ошибок, они бы уверенно выигрывали. Чистая математика, ничего личного. Только есть одна загвоздка....
И я того же мнения)
Психо коучи набили фраз в голову, ими они и делятся. Блинковские..
ну она хорошо пробивала временами, бесспорно. только исполнять нужно чаще, чтобы побить Соболенко
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о серии из 28 выигранных партий на «Мастерсах»: «Победы в сетах ничего не значат – нужно выигрывать матчи»
41 минуту назад
«Отыграл 4 матчбола». Фис выложил фото в ванной после победы над Полом
сегодня, 09:04Фото
Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»
сегодня, 08:13
Рыбакина о соперничестве с Соболенко: «Мы постоянно подталкиваем друг друга вперед»
сегодня, 07:56
Фис после победы над Полом: «Томми – мой друг, но когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я»
сегодня, 07:20
В каждом круге «Мастерса» в Майами была минимум одна победа с матчбола
сегодня, 06:41
Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола
сегодня, 03:44
Майами (ATP). Фис отыграл 4 матчбола у Пола, Лехечка вышел в полуфинал
сегодня, 03:39
Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед полуфиналом в Майами
сегодня, 03:28
Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне
сегодня, 03:25
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем