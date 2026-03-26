Батист после поражения от Соболенко: «Результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника»
Хейли Батист: в игре с Соболенко все могло сложиться иначе.
Хейли Батист высказалась о поражении от первой ракетки мира Арины Соболенко в четвертьфинале WTA 1000 в Майами – 4:6, 4:6.
«Поняла, что результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника, с кем бы я ни играла.
Если бы в некоторых моментах играла чуть лучше, я бы победила в этом матче или у меня была бы такая возможность. Верю, что все могло сложиться иначе, если бы я выступила чуть лучше».
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @TennisONEApp
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Психо коучи набили фраз в голову, ими они и делятся. Блинковские..