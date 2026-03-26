Батист после поражения от Соболенко: «Результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника»

Хейли Батист: в игре с Соболенко все могло сложиться иначе.

Хейли Батист высказалась о поражении от первой ракетки мира Арины Соболенко в четвертьфинале WTA 1000 в Майами – 4:6, 4:6.

«Поняла, что результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника, с кем бы я ни играла.

Если бы в некоторых моментах играла чуть лучше, я бы победила в этом матче или у меня была бы такая возможность. Верю, что все могло сложиться иначе, если бы я выступила чуть лучше».

Мало Мирре проблем – так еще и спина заболела