Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»
Стефан Козлов извинился за свою реакцию на инцидент с болбоем.
На «Челленджере» в Морелии во время матча первого круга болбой подавал мяч, но случайно попал американцу в голову. Удар был слабым, однако Козлов неожиданно упал на корт и некоторое время приходил в себя.
«Обдумав случившееся, хочу извиниться за свою реакцию на вчерашний инцидент, когда болбой случайно попал мячом мне в глаз.
Это был несчастный случай, и мне не следовало так реагировать. В тот момент из-за происходящего на корте эмоции взяли надо мной верх. Я беру на себя ответственность и приношу извинения болбою и всем, кто оказался вовлечен», – написал Козлов в соцсети.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @stefankozlov
Американец козлов )
А че с этим дурачком вообще происходит? в середине 10-х обещали что первой ракеткой мира будет. Болеет?
да, на голову
Как в футболе... Там тоже любят поваляться.))
вот Козлов, блин
