  Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»
Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»

Козлов о попадании мяча в голову от болбоя: это был несчастный случай.

Стефан Козлов извинился за свою реакцию на инцидент с болбоем.

На «Челленджере» в Морелии во время матча первого круга болбой подавал мяч, но случайно попал американцу в голову. Удар был слабым, однако Козлов неожиданно упал на корт и некоторое время приходил в себя.

«Обдумав случившееся, хочу извиниться за свою реакцию на вчерашний инцидент, когда болбой случайно попал мячом мне в глаз.

Это был несчастный случай, и мне не следовало так реагировать. В тот момент из-за происходящего на корте эмоции взяли надо мной верх. Я беру на себя ответственность и приношу извинения болбою и всем, кто оказался вовлечен», – написал Козлов в соцсети.

Самый дурацкий конфликт в теннисе – парня ростом 180 см назвали невысоким

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @stefankozlov
5 комментариев
Американец козлов )
А че с этим дурачком вообще происходит? в середине 10-х обещали что первой ракеткой мира будет. Болеет?
да, на голову
Как в футболе... Там тоже любят поваляться.))
вот Козлов, блин
Рекомендуем
Главные новости
Соболенко о противостоянии с Рыбакиной: «Мы противоположности, и это прекрасно»
2 минуты назад
Синнер о серии из 28 выигранных партий на «Мастерсах»: «Победы в сетах ничего не значат – нужно выигрывать матчи»
59 минут назад
«Отыграл 4 матчбола». Фис выложил фото в ванной после победы над Полом
сегодня, 09:04Фото
Батист после поражения от Соболенко: «Результат большинства матчей зависит от меня, а не от соперника»
сегодня, 08:44
Рыбакина о соперничестве с Соболенко: «Мы постоянно подталкиваем друг друга вперед»
сегодня, 07:56
Фис после победы над Полом: «Томми – мой друг, но когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я»
сегодня, 07:20
В каждом круге «Мастерса» в Майами была минимум одна победа с матчбола
сегодня, 06:41
Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола
сегодня, 03:44
Майами (ATP). Фис отыграл 4 матчбола у Пола, Лехечка вышел в полуфинал
сегодня, 03:39
Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед полуфиналом в Майами
сегодня, 03:28
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем