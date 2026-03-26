Козлов об инциденте с попаданием мяча в голову от болбоя: «Мне не следовало так реагировать»

Козлов о попадании мяча в голову от болбоя: это был несчастный случай.

Стефан Козлов извинился за свою реакцию на инцидент с болбоем .

На «Челленджере» в Морелии во время матча первого круга болбой подавал мяч, но случайно попал американцу в голову. Удар был слабым, однако Козлов неожиданно упал на корт и некоторое время приходил в себя.

«Обдумав случившееся, хочу извиниться за свою реакцию на вчерашний инцидент, когда болбой случайно попал мячом мне в глаз.

Это был несчастный случай, и мне не следовало так реагировать. В тот момент из-за происходящего на корте эмоции взяли надо мной верх. Я беру на себя ответственность и приношу извинения болбою и всем, кто оказался вовлечен», – написал Козлов в соцсети.

