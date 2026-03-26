Рыбакина о соперничестве с Соболенко: «Мы постоянно подталкиваем друг друга вперед»
Елена Рыбакина: мне нравится играть против Соболенко.
Вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о соперничестве с Ариной Соболенко. В полуфинале тысячника в Майами они встретятся третий раз в сезоне.
«Я просто стараюсь держать стабильный уровень. Пока в этом году все складывается хорошо, но еще не прошла даже половина сезона.
Мне нравится играть против Арины – мы постоянно подталкиваем друг друга вперед. Такие матчи показывают, над чем нужно работать.
Это будет новый вызов – придется хорошо подавать и внимательно следить за своей игрой, ведь она может наносить сильные удары, делать виннерсы и хорошо подавать. Я постараюсь сосредоточиться на себе и оставаться в тонусе», – сказала Рыбакина на пресс-конференции.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
