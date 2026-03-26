  • Рыбакина о соперничестве с Соболенко: «Мы постоянно подталкиваем друг друга вперед»
12

Елена Рыбакина: мне нравится играть против Соболенко.

Вторая ракетка мира Елена Рыбакина высказалась о соперничестве с Ариной Соболенко. В полуфинале тысячника в Майами они встретятся третий раз в сезоне.

«Я просто стараюсь держать стабильный уровень. Пока в этом году все складывается хорошо, но еще не прошла даже половина сезона.

Мне нравится играть против Арины – мы постоянно подталкиваем друг друга вперед. Такие матчи показывают, над чем нужно работать.

Это будет новый вызов – придется хорошо подавать и внимательно следить за своей игрой, ведь она может наносить сильные удары, делать виннерсы и хорошо подавать. Я постараюсь сосредоточиться на себе и оставаться в тонусе», – сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Скрытый финал. Удачи Арине!
Интересно будет, если еще Ига найдет свою игру на грунте.
Ответ ДоминаторТенниса
Интересно будет, если еще Ига найдет свою игру на грунте.
Точнее найдет свои волшебные польские таблеточки, свободно продающиеся в польских аптеках. Они похоже у нее куда-то потерялись.
"Я просто стараюсь держать стабильный уровень"
Это правильные мысли.
Давно пора не просто держать стабильный уровень Лене, а выходить с настроем "рвать", поработать над бегом и разнообразием игры.
За Рыбакину! Удачи Лене!
