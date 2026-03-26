  • Фис после победы над Полом: «Томми – мой друг, но когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я»
Фис об игре с Полом: я никогда не отступаю в таких сражениях.

Артур Фис поделился эмоциями после победы над Томми Полом в четвертьфинале в Майами – 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6). Француз отыграл шесть брейк-пойнтов и четыре матчбола.

– Какой матч! Сколько эмоций сегодня ты вложил в эту борьбу?

– Очень много. Когда вышел на корт, чувствовал небольшую усталость. Он играл здорово – в первом сете был лучше меня. Я подбадривал себя, потому что в начале его больше поддерживали болельщики.

Это была настоящая битва, а я никогда не отступаю в таких сражениях. Даже если проиграю – ничего страшного. Просто сделал все, что мог.

– Я хотел спросить о надписи, которую ты оставил на камере – GABOS («В игре нет места сочувствию»). Это отражает твой настрой?

– Да, это полностью отражает мой настрой. Томми – мой друг вне корта, но когда мы выходим играть, есть только один победитель – либо он, либо я. И, конечно, хочу, чтобы этим человеком был я. Так что сегодня я просто старался изо всех сил, и у меня получилось.

Это лучший результат в моей карьере на данный момент. В полуфинале постараюсь сделать все возможное, но уже сейчас я очень доволен, – сказал Фис в интервью на корте.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
