В каждом круге «Мастерса» в Майами была минимум одна победа с матчбола
Каждый раунд «Мастерса» в Майами завершился минимум с одним матчем, в котором теннисист отыграл матчбол:
● Первый круг: Дамир Джумхур – Игнасио Бусе (1 матчбол), Рафаэль Коллиньон – Григор Димитров (1 матчбол);
● Второй круг: Марин Чилич – Брэндон Накашима (1 матчбол);
● Третий круг: Фрэнсис Тиафу – Якуб Меньшик (2 матчбола);
● 1/8 финала: Мартин Ландалусе – Себастьян Корда (1 матчбол);
● 1/4 финала: Артур Фис – Томми Пол (4 матчбола).
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @enricomariariva
