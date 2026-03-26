В каждом круге «Мастерса» в Майами была минимум одна победа с матчбола

Каждый раунд «Мастерса» в Майами завершился минимум с одним матчем, в котором теннисист отыграл матчбол:

● Первый круг: Дамир ДжумхурИгнасио Бусе (1 матчбол), Рафаэль КоллиньонГригор Димитров (1 матчбол);

● Второй круг: Марин ЧиличБрэндон Накашима (1 матчбол);

● Третий круг: Фрэнсис ТиафуЯкуб Меньшик (2 матчбола);

● 1/8 финала: Мартин ЛандалусеСебастьян Корда (1 матчбол);

● 1/4 финала: Артур ФисТомми Пол (4 матчбола).

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @enricomariariva
Абсолютно невменяемый заголовок.
как я понял, тут ответственный за заголовки просто вот такой профессионал своего дела
человек вообще не понимает, что происходит, но его это не останавливает
продолжает как ни в чем не бывало
Чудики, практически каждая победа (не считая снятий, например, по медпричинам) - это с матчбола. А это - с отыгрышем с матчбола.
Вроде бы и так понятно
Переделайте заголовок.
Я вообще смотрю этот мастерс просто в восторге. Надо наверное акцентироваться на просмотре трехсетового формата. Всю жизнь смотрел тока шлемы, но по хорошему там прежде чем нарваться на матч Алькарас-Синнер (РГ25) или тот же Зверев Алькарас (АО2026) или Шварцман-Тим (РГ 2020) надо тонны г..а перелопатить, а весь движ на мелких кортах идёт. Тут же каждый день кайф. Фис просто умница. Потрясающий матч с Вашеро (и по накалу и по эстетике), теперь бомба с Полом. Как Легечка замечателен, какой сумасшедший матч Корда-Алькарас был. Кароче эмоций не меньше чем на шлеме, а времени гораздо больше экономится
