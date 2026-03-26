Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола

Артур Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса».

21-летний Артур Фис обыграл Томми Пола в четвертьфинале в Майами – 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6). 

В этом матче не было ни одного брейка. Фис отыграл шесть брейк-пойнтов и четыре матчбола. 

За весь турнир в Майами Фис пока так и не проиграл подачу. 

Француз впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса», где встретится с Иржи Лехечкой

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Думал матч Тиафо-Меньшик уже никто не переплюнет, там Меньшик отыгрывал 6 матчболов чтобы проиграть по итогу.
А Филс просто комбекнул с 2-6 до 8-6
Ответ Arthritis
Ну это не то чтоб очень уникальное, напомню, что Медведев совсем недавно вел 4-0 на тае против Синнера, но слил в итоге.
Ответ Arthritis
Ого! Надо будет посмотреть тай-брейк, Пол и его команда поди уже мысленно празднование победу. И кто там говорил, что Горан Иванишевич так себе тренер 😁Фис опровергает и растёт в рейтинге и по игре с ним
Не просто четыре матчбола, а четверной матчбол. Это несколько разные вещи.
Ответ Доминик
Да, четверной матчбол на тайбрейке это очень большое преимущество
Красавчик. Пройдется по Лехечке катком.
Ответ greencroc78
Не торопись! Лехечка может его закрыть тем более Фис вряд ли свежий
У тряпочного Томми Пола по карьере была куча матчей, где он был фаворитом, шел с брейком, а потом бездарно сливал матч. Просто запомните, он бесхребетный, зажимается в ответственные моменты, менталка слабая. Конечно, не всегда, но ставить на него нельзя, либо страховать.

А секте 322, то бишь верящим, что 23 и 35 ракетки мира на мастерсе будут работать на контору и играть по какому-то сценарию, огромный привет. Всегда с вам смеюсь, поднимаете настроение своим скудоумием
Ответ СВБД
Но сурово эдак тренер мне: мол, на-
до, Федя, —
Главное дело – чтобы воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот, —
а я увлекся:
Я на десять тыщ рванул как на пятьсот —
и спёкся!
Подвела меня – ведь я предупреждал! —
дыхалка:
Пробежал всего два круга – и упал, —
а жалко!

(В. С.)
Пол конечно чокер конкретный, смотрел и не верил глазам как он отлетел, имея такое преимущество.

Фис боец и заслуживает быть выше Пола однозначно
Рекомендуем
Главные новости
Майами (ATP). Фис отыграл 4 матчбола у Пола, Лехечка вышел в полуфинал
сегодня, 03:39
Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед полуфиналом в Майами
сегодня, 03:28
Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне
сегодня, 03:25
Майами (WTA). Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Мухова вышли в 1/2 финала
сегодня, 03:00
Лехечка второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» и вернется в топ-20
вчера, 21:53
Рыбакина о трехсетовике с Пегулой: «Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала. Рада, что переломила ход встречи»
вчера, 20:29
Энен об Алькарасе: «Он не потерял свою магию из-за двух не самых удачных турниров. Ему немного не хватило энергии и выносливости»
вчера, 20:16
Рыбакина обошла Ли На по числу полуфиналов на тысячниках
вчера, 19:45
Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд
вчера, 19:26
Фис о фразе «в игре нет места сочувствию»: «Мне это близко. Я здесь не для того, чтобы быть милым»
вчера, 18:43
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем