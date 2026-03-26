Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола
Артур Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса».
21-летний Артур Фис обыграл Томми Пола в четвертьфинале в Майами – 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6).
В этом матче не было ни одного брейка. Фис отыграл шесть брейк-пойнтов и четыре матчбола.
За весь турнир в Майами Фис пока так и не проиграл подачу.
Француз впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса», где встретится с Иржи Лехечкой.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
А Филс просто комбекнул с 2-6 до 8-6
А секте 322, то бишь верящим, что 23 и 35 ракетки мира на мастерсе будут работать на контору и играть по какому-то сценарию, огромный привет. Всегда с вам смеюсь, поднимаете настроение своим скудоумием
до, Федя, —
Главное дело – чтобы воля, говорит, была
к победе.
Воля волей, если сил невпроворот, —
а я увлекся:
Я на десять тыщ рванул как на пятьсот —
и спёкся!
Подвела меня – ведь я предупреждал! —
дыхалка:
Пробежал всего два круга – и упал, —
а жалко!
(В. С.)
Фис боец и заслуживает быть выше Пола однозначно