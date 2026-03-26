Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола

Артур Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса».

21-летний Артур Фис обыграл Томми Пола в четвертьфинале в Майами – 6:7(3), 7:6(4), 7:6(6).

В этом матче не было ни одного брейка. Фис отыграл шесть брейк-пойнтов и четыре матчбола.

За весь турнир в Майами Фис пока так и не проиграл подачу.

Француз впервые в карьере вышел в полуфинал «Мастерса», где встретится с Иржи Лехечкой .