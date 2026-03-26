Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед полуфиналом в Майами
Статистика личных встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.
Первая и вторая ракетки мира – Арина Соболенко и Елена Рыбакина – разыграют полуфинал тысячника в Майами.
Это будет 18-я встреча между соперницами. Соболенко ведет 9:7.
В этом сезоне они уже играли в финале Australian Open (в трех сетах победила Рыбакина) и Индиан-Уэллс (на решающем тай-брейке победила Соболенко).
Полуфинал в Майами пройдет в ночью с четверга на пятницу по московскому времени.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
9 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Почему встреча восемнадцатая?
Одну ничейку сгоняли?