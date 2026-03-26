Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед полуфиналом в Майами

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Первая и вторая ракетки мира – Арина Соболенко и Елена Рыбакина – разыграют полуфинал тысячника в Майами .

Это будет 18-я встреча между соперницами. Соболенко ведет 9:7.

В этом сезоне они уже играли в финале Australian Open (в трех сетах победила Рыбакина) и Индиан-Уэллс (на решающем тай-брейке победила Соболенко).

Полуфинал в Майами пройдет в ночью с четверга на пятницу по московскому времени.