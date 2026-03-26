Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной перед полуфиналом в Майами

Статистика личных встреч Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Первая и вторая ракетки мира – Арина Соболенко и Елена Рыбакина – разыграют полуфинал тысячника в Майами

Это будет 18-я встреча между соперницами. Соболенко ведет 9:7. 

В этом сезоне они уже играли в финале Australian Open (в трех сетах победила Рыбакина) и Индиан-Уэллс (на решающем тай-брейке победила Соболенко). 

Полуфинал в Майами пройдет в ночью с четверга на пятницу по московскому времени. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Почему 1 и 2 ракетка играют в полуфинале?
Ответ Кирилл Иванов
Почему 1 и 2 ракетка играют в полуфинале?
Жеребьевка женской сетки была 15 марта, а обновление в рейтинге когда Рыбакина стала второй - 16 числа.
Ответ Кирилл Иванов
Почему 1 и 2 ракетка играют в полуфинале?
Потому что на момент жеребьевки Лена была третья в рейтинге.
С кем Соболенко не ведёт в личных встречах,напишите, пожалуйста.Гугл завис.
Ответ Jim Morisson
С кем Соболенко не ведёт в личных встречах,напишите, пожалуйста.Гугл завис.
Анисимова вроде
9+7 = 16.

Почему встреча восемнадцатая?
"Это будет 18-я встреча между соперницами. Соболенко ведет 9:7."
Одну ничейку сгоняли?
Соболенко ведет в личных встречах с Рыбакиной после полуфинала в Майами
Материалы по теме
Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне
сегодня, 03:25
Фис впервые вышел в полуфинал «Мастерса», отыграв 4 матчбола у Пола
сегодня, 03:44
Майами (ATP). Фис отыграл 4 матчбола у Пола, Лехечка вышел в полуфинал
сегодня, 03:39
Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне
сегодня, 03:25
Майами (WTA). Соболенко, Рыбакина, Гауфф, Мухова вышли в 1/2 финала
сегодня, 03:00
Лехечка второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» и вернется в топ-20
вчера, 21:53
Рыбакина о трехсетовике с Пегулой: «Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала. Рада, что переломила ход встречи»
вчера, 20:29
Энен об Алькарасе: «Он не потерял свою магию из-за двух не самых удачных турниров. Ему немного не хватило энергии и выносливости»
вчера, 20:16
Рыбакина обошла Ли На по числу полуфиналов на тысячниках
вчера, 19:45
Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд
вчера, 19:26
Фис о фразе «в игре нет места сочувствию»: «Мне это близко. Я здесь не для того, чтобы быть милым»
вчера, 18:43
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
