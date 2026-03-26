4

Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне

Арина Соболенко вышла в полуфинал в Майами.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Хейли Батист в четвертьфинале в Майами – 6:4, 6:4. 

Соболенко выиграла 10-й матч подряд и 21 из 22 в этом сезоне. Единственное поражение она потерпела в финале Australian Open. 

Белоруска вышла в полуфинал тысячника 21-й раз в карьере. 

Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoАрина Соболенко
logoMiami Open
logoЕлена Рыбакина
logoWTA
4 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Удачи обеим девушкам! Обе крутые
Ответ Tristan33
Удачи обеим девушкам! Обе крутые
тогда полуфинал будет длиться бесконечно)
да, она выиграла 21 из 22 матчей, но есть нюанс)))
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
