Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне

Арина Соболенко вышла в полуфинал в Майами.

Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Хейли Батист в четвертьфинале в Майами – 6:4, 6:4.

Соболенко выиграла 10-й матч подряд и 21 из 22 в этом сезоне. Единственное поражение она потерпела в финале Australian Open.

Белоруска вышла в полуфинал тысячника 21-й раз в карьере.

Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной .