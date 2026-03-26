Соболенко выиграла 21 из 22 матчей в этом сезоне
Арина Соболенко вышла в полуфинал в Майами.
Первая ракетка мира Арина Соболенко обыграла Хейли Батист в четвертьфинале в Майами – 6:4, 6:4.
Соболенко выиграла 10-й матч подряд и 21 из 22 в этом сезоне. Единственное поражение она потерпела в финале Australian Open.
Белоруска вышла в полуфинал тысячника 21-й раз в карьере.
Дальше она сыграет с Еленой Рыбакиной.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Удачи обеим девушкам! Обе крутые
Удачи обеим девушкам! Обе крутые
тогда полуфинал будет длиться бесконечно)
Удачи Арине!
да, она выиграла 21 из 22 матчей, но есть нюанс)))
