Лехечка второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» и вернется в топ-20

22-я ракетка мира Иржи Лехечка обыграл Мартина Ландалусе в четвертьфинале в Майами – 7:6(1), 7:5.

Чех 27-й раз играет в основной сетке «Мастерса» и второй раз вышел в 1/2 финала. Первый был в Мадриде-2024, где он на этой стадии снялся в первом сете матча с Феликсом Оже-Альяссимом . В целом его статистика на этой стадии – 6:5.

За счет этого результата Лехечка вернется в топ-20 – в живом рейтинге он идет 16-м.

Теперь он встретится с Томми Полом или Артуром Фисом .