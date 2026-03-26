Лехечка второй раз вышел в полуфинал «Мастерса» и вернется в топ-20

22-я ракетка мира Иржи Лехечка обыграл Мартина Ландалусе в четвертьфинале в Майами – 7:6(1), 7:5.

Чех 27-й раз играет в основной сетке «Мастерса» и второй раз вышел в 1/2 финала. Первый был в Мадриде-2024, где он на этой стадии снялся в первом сете матча с Феликсом Оже-Альяссимом. В целом его статистика на этой стадии – 6:5.

За счет этого результата Лехечка вернется в топ-20 – в живом рейтинге он идет 16-м.

Теперь он встретится с Томми Полом или Артуром Фисом.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс
Они с Меншиком взаимозаменяемы деталями, один сломан, второй феерит. И наоборот
Классика) забудем о нем после этого турнира на следующие 12 месяцев где потом снова выстрелит на отдельном турнире
Вот многие из нас "роботизируют" Янчика, но посмотришь теннис Мичельсенов(и таких же молодых, пусть и подающих надежды),Легечки и прочих однотипных людей туры, и разумеется не найдешь отличий, вот где роботизированная тактика и техника. Но стреляйте в пианиста, как говорится На фоне этих по стилю те же Доминорик с Тейлориусом ещё эталоном самого качественного "беги-бей" будут. )
