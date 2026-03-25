  Рыбакина о трехсетовике с Пегулой: «Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала. Рада, что переломила ход встречи»
Рыбакина о трехсетовике с Пегулой: «Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала. Рада, что переломила ход встречи»

Рыбакина о камбэке в матче Пегулой: пару раз мне повезло.

Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой в четвертьфинале тысячника в Майами – 2:6, 6:3, 6:4.

Счет в личных встречах стал 6:3 в пользу Рыбакиной. При этом она выиграла пять последних матчей – с сентября 2025 года (до этого соперницы не играли с октября 2023-го).

«С Джессикой всегда получаются очень сложные матчи. Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала, но рада, что смогла вернуться в игру и переломить ход встречи во втором сете. Дальше уже шла борьба, и ранний брейк мне немного помог.

Пару раз мне повезло. Я старалась чаще выходить к сетке – Джессика играет очень быстро, иногда коротко, поэтому оставаться на задней линии было непросто. Пришлось немного адаптироваться», – сказала Рыбакина в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: официальный сайт WTA
Материалы по теме
Рыбакина обошла Ли На по числу полуфиналов на тысячниках
сегодня, 19:45
Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд
сегодня, 19:26
Рекомендуем
Главные новости
Энен об Алькарасе: «Он не потерял свою магию из-за двух не самых удачных турниров. Ему немного не хватило энергии и выносливости»
43 минуты назад
Майами (ATP). 1/4 финала. Лехечка играет с Ландалусе, Пол встретится с Фисом
сегодня, 19:47Live
Рыбакина обошла Ли На по числу полуфиналов на тысячниках
сегодня, 19:45
Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд
сегодня, 19:26
Майами (WTA). Рыбакина и Пегула играют решающий сет, Соболенко встретится с Батист, Гауфф, Мухова вышли в 1/2 финала
сегодня, 18:40Live
Фис о фразе «в игре нет места сочувствию»: «Мне это близко. Я здесь не для того, чтобы быть милым»
сегодня, 18:43
Синнер о шансах стать первой ракеткой мира: «Я могу представлять разные сценарии, но на грунте все непредсказуемо»
сегодня, 18:03
Хайме Алькарас о старшем брате: «Для меня Карлитос – просто брат. Не воспринимаю его как пример для подражания в теннисе»
сегодня, 17:35
Кафельников о смене гражданства украинцем Белозерцевым: «Парень мегаталантливый. Узбекистан сорвал джекпот👏»
сегодня, 16:03
Первая ракетка Украины среди юниоров Белозерцев теперь представляет Узбекистан. В прошлом году он не общался с украинскими медиа на «Уимблдоне»
сегодня, 15:40
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем