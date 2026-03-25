Рыбакина о трехсетовике с Пегулой: «Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала. Рада, что переломила ход встречи»

Рыбакина о камбэке в матче Пегулой: пару раз мне повезло.

Елена Рыбакина высказалась о победе над Джессикой Пегулой в четвертьфинале тысячника в Майами – 2:6, 6:3, 6:4.

Счет в личных встречах стал 6:3 в пользу Рыбакиной. При этом она выиграла пять последних матчей – с сентября 2025 года (до этого соперницы не играли с октября 2023-го).

«С Джессикой всегда получаются очень сложные матчи. Она начала очень здорово, а я немного спешила и нервничала, но рада, что смогла вернуться в игру и переломить ход встречи во втором сете. Дальше уже шла борьба, и ранний брейк мне немного помог.

Пару раз мне повезло. Я старалась чаще выходить к сетке – Джессика играет очень быстро, иногда коротко, поэтому оставаться на задней линии было непросто. Пришлось немного адаптироваться», – сказала Рыбакина в интервью на корте.