Энен об Алькарасе: «Он не потерял свою магию из-за двух не самых удачных турниров. Ему немного не хватило энергии и выносливости»

Энен: Алькарас не потерял свою магию из-за двух не самых удачных турниров.

Семикратная чемпионка «Больших шлемов» Жюстин Энен отреагировала на ранний вылет Карлоса Алькараса с «Мастерса» в Майами.

«Прежде всего нужно признать, что для Корды это крупнейшая победа в карьере.

На протяжении всего сезона, когда игроки встречаются с Алькарасом или Синнером , они оказываются в их тени. И даже когда обыгрывают их, мы все равно начинаем сомневаться. Но они тоже люди.

Тур очень сложный. Алькарас извлечет из этого пользу. Возможно, теперь мы увидим его в Монте-Карло – в прошлом году было так же.

В любом случае эта победа для Корды значит гораздо больше, чем это поражение – для Алькараса, хотя он, конечно, ненавидит проигрывать и приехал в Майами за более высоким результатом.

Он не потерял свою магию из-за двух не самых удачных турниров. Ему немного не хватило энергии и выносливости, что вполне объяснимо, если учитывать, чего он добился за последний год», – цитирует Энен Tennis365 со ссылкой на эфир Eurosport France.

