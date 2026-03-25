Рыбакина обошла Ли На по числу полуфиналов на тысячниках

Елена Рыбакина обошла Ли На по количеству полуфиналов на уровне WTA 1000.

Выход в 1/2 финала Miami Open стал для Рыбакиной 13-м в карьере на тысячниках – это лучший показатель среди представительниц Азии с момента введения формата в 2009 году. Ранее рекорд принадлежал Ли На (12).

Кроме того, Рыбакина стала третьей теннисисткой с 2009 года, которой удалось в нескольких сезонах дойти до полуфиналов и в Индиан-Уэллс, и в Майами (также 2023-й). Ранее этого добивались только Мария Шарапова (2011-13, также 2005-06) и Виктория Азаренко (2009, 2016).