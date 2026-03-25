Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд

Елена Рыбакина в четвертьфинале тысячника в Майами за 2 часа 15 минут обыграла Джессику Пегулу – 2:6, 6:3, 6:4.

В матче с Пегулой она шестой раз в сезоне и 37-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой – 37:28.

Казахстанка третий раз в карьере вышла в 1/2 на этом турнире. В 2023-м и 2024-м она играла в финале, но дважды уступала.

В целом Рыбакина 13-й раз вышла в полуфинал тысячника. На ее счету 32 победы в 36 последних матчах.

Дальше финалистка Индиан-Уэллс сыграет с Ариной Соболенко или Хейли Батист .