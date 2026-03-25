Рыбакина вышла в полуфинал на втором тысячнике подряд
Елена Рыбакина в четвертьфинале тысячника в Майами за 2 часа 15 минут обыграла Джессику Пегулу – 2:6, 6:3, 6:4.
В матче с Пегулой она шестой раз в сезоне и 37-й раз в карьере обыграла соперницу из топ-10. Теперь ее баланс с десяткой – 37:28.
Казахстанка третий раз в карьере вышла в 1/2 на этом турнире. В 2023-м и 2024-м она играла в финале, но дважды уступала.
В целом Рыбакина 13-й раз вышла в полуфинал тысячника. На ее счету 32 победы в 36 последних матчах.
Дальше финалистка Индиан-Уэллс сыграет с Ариной Соболенко или Хейли Батист.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Третий сет застал. Мне игра понравилась. Довольно агрессивно было, по углам. Чёт в последнее время подтапливать стал за Рыбакину. Она тот ещё боец! И без мата)
По сути финал будет в полуфинале надо полагать…
когда начнут рыбакину и соболенко по разным сеткам распределять? они же 1 и 2
Посев на Майами был еще до окончания ИУ. На следующих турнирах - уже будут разведены.
посев на турнир был под 3 номером, до изменения рейтинга
Было совсем непросто, но Ленуся молодец справилась , а иначе и нельзя если метишь в лидеры рейтинга
Лена, молодец! Нужно не спать в первом сете больше, во втором и в третьем увидели некоторую часть её великих возможностей.
Первые два сета и Пегула, и Рыбакина плохо играли, особенно Рыбакина в первом. А в третьем обе заиграли. Рыбакина в третьем сете даже очко смешем выиграла, хотя до этого все смеши смазала.
Помнится Соболенко совсем недавно про нее говорила, что раз в год и палка стреляет
Соболенко много чего говорила, но эта "палка" ее 7 раз обыгрывала, в том числе 5 раз до того самого высказывания
