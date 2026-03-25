Фис о фразе «в игре нет места сочувствию»: «Мне это близко. Я здесь не для того, чтобы быть милым»

Фис объяснил послание на камере, которое оставил после разгрома Циципаса.

31-я ракетка мира Артур Фис объяснил послание, которое оставил на камере после выхода в 1/8 финала Miami Open .

После разгромной победы над Стефаносом Циципасом (6:0, 6:1) француз написал аббревиатуру GABOS (Game Ain’t Based On Sympathy) – «В игре нет места сочувствию».

«Мне это близко. Я здесь не для того, чтобы быть милым. На корте два игрока, которые борются за победу, и в конце этим парнем должен быть я», – сказал Фис.