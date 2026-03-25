  Синнер о шансах стать первой ракеткой мира: «Я могу представлять разные сценарии, но на грунте все непредсказуемо»
Синнер о шансах стать первой ракеткой мира: «Я могу представлять разные сценарии, но на грунте все непредсказуемо»

Синнер о борьбе за звание №1: на грунте мне не нужно ничего защищать.

Янник Синнер оценил шансы стать первой ракеткой мира по ходу грунтового сезона. В живом рейтинге он уступает Карлосу Алькарасу 1990 очков.

«Я могу представлять разные сценарии, но на грунте все непредсказуемо – многое зависит от старта турнира и ощущений на корте.

В любом случае я буду только в плюсе. Даже если проиграю раньше, чем рассчитываю, все равно наберу очки (в 2025-м Синнер не выступал до «Мастерса» в Риме из-за дисквалификации за нарушение антидопинговых правил – Спортс’’). Мне не нужно ничего защищать.

Карлос – первая ракетка мира, я – вторая, так что встретиться мы можем только в финале. Но до этого нужно пройти через кучу сложных матчей – в теннисе можно проиграть в любой момент.

Я просто делаю свою работу, а рейтинг – это уже следствие», – сказал итальянец в интервью Tennis Channel.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Синнер - эволюция тенниса, Алькарас - удачная мутация. Лёд и пламень, отличное противостояние, дай Бог здоровья каждому, больше смотреть не на кого
А вот почему Яннику не нужно защищать какие-либо очки до Рима, Янник промолчал и решил лишний раз не напоминать )))
