Хайме Алькарас о старшем брате: «Для меня Карлитос – просто брат. Не воспринимаю его как пример для подражания в теннисе»

Хайме Алькарас: не воспринимаю брата как пример для подражания в теннисе.

14-летний Хайме Алькарас выиграл «Челленджер» в Мурсии для игроков на старше 15 лет.

После победы испанец прокомментировал сравнения с братом Карлосом .

«Я не обращаю внимания на сравнения с братом. Для меня Карлитос – просто брат. Не воспринимаю его как пример для подражания в теннисе.

Постепенно я взрослею как игрок и как человек, и это меня очень радует», – сказал Алькарас-младший.