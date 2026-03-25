Хайме Алькарас о старшем брате: «Для меня Карлитос – просто брат. Не воспринимаю его как пример для подражания в теннисе»

Хайме Алькарас: не воспринимаю брата как пример для подражания в теннисе.

14-летний Хайме Алькарас выиграл «Челленджер» в Мурсии для игроков на старше 15 лет.

После победы испанец прокомментировал сравнения с братом Карлосом.

«Я не обращаю внимания на сравнения с братом. Для меня Карлитос – просто брат. Не воспринимаю его как пример для подражания в теннисе.

Постепенно я взрослею как игрок и как человек, и это меня очень радует», – сказал Алькарас-младший.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Punto de Break
logoКарлос Алькарас
logoATP
юниоры
Все молодые гонористые такие, у всех свой смайлик..
А кто ж тебя вдохновляет, малой? Синнер?)
Другой старшей брат, тот толстяк из бокса Карлуши )
Федерер, Надаль и Джокович
Немного странно не воспринимать старшего брата как пример для подражания 😄
Крайне неуважительный молодой человек, но когда играет в теннис, очень напоминает старшего брата–Карлоса Алькараса)))
