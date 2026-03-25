Кафельников о смене гражданства украинцем Белозерцевым: «Парень мегаталантливый. Узбекистан сорвал джекпот👏»

Кафельников о смене гражданства Белозерцева: Узбекистан сорвал джекпот.

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников высказался о смене гражданства Никиты Белозерцева . 17-летний украинец теперь выступает за Узбекистан.

«Для меня большим сюрпризом стала смена спортивного гражданства Никиты Белозерцева! Прошлой весной его видел в деле на турнире в Болгарии! Парень мегаталантливый👌. Узбекистан сорвал джекпот здесь👏», – твитнул вице-президент Федерации тенниса России.

