  Кафельников о смене гражданства украинцем Белозерцевым: «Парень мегаталантливый. Узбекистан сорвал джекпот👏»
Кафельников о смене гражданства украинцем Белозерцевым: «Парень мегаталантливый. Узбекистан сорвал джекпот👏»

Двукратный чемпион «Больших шлемов» Евгений Кафельников высказался о смене гражданства Никиты Белозерцева. 17-летний украинец теперь выступает за Узбекистан. 

«Для меня большим сюрпризом стала смена спортивного гражданства Никиты Белозерцева! Прошлой весной его видел в деле на турнире в Болгарии! Парень мегаталантливый👌. Узбекистан сорвал джекпот здесь👏», – твитнул вице-президент Федерации тенниса России.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @KYevgeni
Никита Белозерцев
Обострение, это у Вас, соседушки.
Просто даже нет смелости высказаться.
А под новостями российских спортсменов, первыми прибегаете гадить, это Ваша натура.
На данный момент, мы обсуждаем смену гражданства Вашего земляка.
А что там Мустерманн молчит, его земляк
гражданство сменил, какого это🤔
Под каждой новостью о российских спортсменах тут гадит, Касаткину поддержал, когда она сменила российское гражданство.
Очень хочется знать мнение, так же поддерживает смену гражданства своего земляка, на узбекское?
Странно, что тут сейчас нет украинских писак))
А с чего ты решила что Йенс украинец? Я вот не видел чтобы он украинской тематики касался в своих комментариях или хоть раз болел за украинских спортсменов.
там Южный Сахалин))
Вот и я удивляюсь, почему не могут своих вырастить? Перекупать выгоднее?
Так во вьюхе вице-президентом федерации тенниса Узбекистана про это было.

Гляньте - она приложена к новости. Ну и текст, насколько я помню, интересный
Перекупать дешевле и проще, чем развивать инфраструктуру и создавать конкурентную среду. Вкладываться в более-менее готового игрока, видя кто и что из себя представляет - это более точечная трата.
Парень молодец, галицийское рагулье, которое оккупировало 80% территории бывшей УССР, ему бы не дало нормальной жизни
I love Uzbekistan....
От мегаталантливого юниора до игрока сотни путь длинный. Его проходят далеко не все.
Ну, парень действительно неплохой. Давненько на постсоветском пространстве не было игроков, которые в 16 играли в финалах фьючерсов. Даже жаль, что Кафельников его чёрной меткой только что наградил :-)
Рублёв в 15 в финале фьючерса играл, в 16 выигрывал. Может и Белозёрцеву удастся до топ-10 добраться.
зато у своих хватает
Darksi, насколько же истеричный, как бабка.
Даже если бы я жила в Европе, я и оттуда болела бы за россиян, я не предатель своей страны, как вы.
И кстати, не ошиваюсь на украинских ресурсах.
Я не он, но отвечу. Как можно передать то чему не клялся в верности?
Ахахаххаа, теннисфоревер, ты же вроде адекватная была(помню болела за Федерера и он был для тебя что-то вроде лучезарного для Влешко). Что случилось?😄
Первая ракетка Украины среди юниоров Белозерцев теперь представляет Узбекистан. В прошлом году он не общался с украинскими медиа на «Уимблдоне»
вчера, 15:40
