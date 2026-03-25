  Первая ракетка Украины среди юниоров Белозерцев теперь представляет Узбекистан. В прошлом году он не общался с украинскими медиа на «Уимблдоне»
Первая ракетка Украины среди юниоров Белозерцев теперь представляет Узбекистан. В прошлом году он не общался с украинскими медиа на «Уимблдоне»

Украинец Белозерцев сменил гражданство и теперь выступает за Узбекистан.

14-я ракетка мира среди юниоров Никита Белозерцев сменил спортивное гражданство с украинского на узбекистанское.

Во время «Уимблдона»-2025 Белозерцев отказался отвечать на вопросы на украинском языке, а его тренер Стефан Пантов заявил, что игрок будет общаться с журналистами на английском или русском языке.

Известно, что уроженец города Хмельницкий также вел переговоры с Болгарской федерацией тенниса, где работает Пантов, но стороны не договорились о финансовых условиях. По данным издания «Чемпион», контакты были и с теннисным руководством Казахстана.

17-летний Белозерцев занимает 793-е место в рейтинге ATP. В прошлом сезоне он взял свой первый профессиональный титул на 15-тысячнике в Сербии.

За последние полгода под флаг Узбекистана также перешли несколько российских теннисисток – Мария Тимофеева, Александра Бармичева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова.

Исход наших теннисисток в Узбекистан: как это устроено?

Украинцы, шо с лицом?
Ответ oasis-columbia
То ли дело мы - Касаткина, Бублик, Шевченко, Кудерметова и тд. Все под российским триколором выступают.
Ответ Sander Westerveld
Ну и как Касаткина играет после перехода? А Шевченко это что за фрукт вообще? Кудерметова - младшая на 2 головы хуже старшей. Бублик перешёл до этой волны переходов. Что в сухом остатке получается? Ну только Потапова с горем пополам. Остальные - шлак. Про Грачёву забыл упомянуть. Она тоже так счастлива была что забыла как играть.
Мустерманн, ну, и что теперь скажешь?
А то, только любишь обсуждать российских спортсменов, так их поддерживаешь, когда они меняют гражданство.
Ведь неприятно, когда меняют гражданство, правда ведь?
Ответ TennisForever
Да он как обычно спрячется и будет поднывать по тихой грусти
Ответ TennisForever
Думаю учитывая то что происходит с 2022 вполне логично. Российских теннисистов то гораздо больше сменило гражданство
Почему своих не могут вырастить?
Потапчик, думаю, будущая намбеванка и вообще классная.
Simply, именно так и есть)))
