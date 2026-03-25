Первая ракетка Украины среди юниоров Белозерцев теперь представляет Узбекистан. В прошлом году он не общался с украинскими медиа на «Уимблдоне»

Украинец Белозерцев сменил гражданство и теперь выступает за Узбекистан.

14-я ракетка мира среди юниоров Никита Белозерцев сменил спортивное гражданство с украинского на узбекистанское.

Во время «Уимблдона »-2025 Белозерцев отказался отвечать на вопросы на украинском языке, а его тренер Стефан Пантов заявил, что игрок будет общаться с журналистами на английском или русском языке.

Известно, что уроженец города Хмельницкий также вел переговоры с Болгарской федерацией тенниса, где работает Пантов, но стороны не договорились о финансовых условиях. По данным издания «Чемпион», контакты были и с теннисным руководством Казахстана.

17-летний Белозерцев занимает 793-е место в рейтинге ATP. В прошлом сезоне он взял свой первый профессиональный титул на 15-тысячнике в Сербии.

За последние полгода под флаг Узбекистана также перешли несколько российских теннисисток – Мария Тимофеева , Александра Бармичева, Камилла Рахимова и Полина Кудерметова .

