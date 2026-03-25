Мухова о победе над Мбоко: «Мне помог матч, который я провела с ней месяц назад в Дохе»
Мухова рассказала, что помогло ей обыграть Мбоко в четвертьфинале в Майами.
Каролина Мухова прокомментировала победу над Викторией Мбоко в четвертьфинале тысячника в Майами – 7:5, 7:6(5).
«Думаю, мне помог матч, который я провела с ней месяц назад в Дохе, потому что до этого мы ни разу не играли и даже не тренировались вместе. Я совсем не знала, как она действует на корте.
Сейчас я уже понимала ее сильные и слабые стороны, и это помогло. Если честно, когда играешь с соперницами, бьющими настолько сильно, то пытаешься отвечать тем же: играть мощно, держаться ближе к задней линии и полагаться на ощущения», – сказала чешка в интервью Tennis Channel.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал Tennis Channel
Срочно нужна победа Гауфф.
