Ландалусе о тренировках в академии Надаля: «Там отличные ценности, сильные игроки. Я многому научился у Рафы»

Ландалусе: я многому научился у Надаля.

Четвертьфиналист «Мастерса» в Майами Мартин Ландалусе рассказал, как на его карьеру повлиял Рафаэль Надаль .

«Впервые я потренировался с Рафой, когда мне было 14 лет. Я тогда провел двухчасовую тренировку, все прошло отлично, вернулся домой.

А потом мне сказали: «Окей, теперь потренируетесь с Рафой на грунте». Это был очень эмоциональный момент. Сначала я сильно нервничал, но он оказался очень доброжелательным. Отличная получилась тренировка.

С тех пор мы еще несколько раз тренировались вместе, и думаю, что в некоторых аспектах я стал лучше именно благодаря ему. Даже подготовку к травяному сезону я проходил с ним.

Он давал мне советы, как прибавить. В его академии очень приятно тренироваться – там отличные ценности, сильные игроки. Мне нравится там работать.

Я также провел там предсезонку. Думаю, я многому научился у него и в его академии».

Также он ответил, как часто общается с 22-кратным чемпионом «Больших шлемов».

«Иногда. Мы разговаривали в Джидде , он был там на молодежном итоговом.

Перекинулись парой слов в раздевалке. Он подсказал, что мне нужно улучшить, и я отнесся к этому очень серьезно, стараюсь работать над этим.

И думаю, что тот прогресс, который у меня есть, во многом связан с тем разговором. Я ему очень благодарен», – сказал 20-летний испанец.

