Коко Гауфф: «На корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать»
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф ответила, кто из теннисисток самая быстрая.
«Я определенно считаю, что на корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать.
На дистанции 100 метров я тоже была бы довольно хороша. Слоун Стивенс очень быстрая в своей лучшей форме. Ига Швентек тоже очень быстрая. Еще Мария Саккари.
Но стометровка – это немного другое. Думаю, я точно была бы в топ-3 или топ-4.
А вот на 200 метрах я уверена, что я самая быстрая. Чем длиннее дистанция, тем для меня лучше – думаю, в теннисе так же: чем дольше розыгрыш, тем мне комфортнее.
Я бы с удовольствием попробовала себя в беге, но стометровка – это, наверное, не моя дистанция», – сказала Гауфф.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennishead.net
Ну что ни говори, а Гофф реально ногами если кому и уступает, то только кепке. Атлетка та ещё. Именно поэтому на грунте она очень хороша.
Самая быстрая и самая скромная
Самая тащилка была Возняцки, тащила всё.
Мухова знает об этом?
Ну балабольство же чистой воды. Швянтек в прайме своем как ракета по корту бегала, Гауф в этом плане никакого впечатления не производит, не припомню чтобы она как-то выделялась своей скоростью, зачастую ей вообще впадлу бегать куда-то
Вот интересно, мил человек: если Гофф, по-твоему, не так-то и быстра, за счёт чего она вообще побеждает, ведь качеством ударов тоже не выделяется на фоне других топов?
