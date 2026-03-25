Коко Гауфф: «На корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать»

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф ответила, кто из теннисисток самая быстрая.

«Я определенно считаю, что на корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать.

На дистанции 100 метров я тоже была бы довольно хороша. Слоун Стивенс очень быстрая в своей лучшей форме. Ига Швентек тоже очень быстрая. Еще Мария Саккари .

Но стометровка – это немного другое. Думаю, я точно была бы в топ-3 или топ-4.

А вот на 200 метрах я уверена, что я самая быстрая. Чем длиннее дистанция, тем для меня лучше – думаю, в теннисе так же: чем дольше розыгрыш, тем мне комфортнее.

Я бы с удовольствием попробовала себя в беге, но стометровка – это, наверное, не моя дистанция», – сказала Гауфф.