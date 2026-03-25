Вавринка и Монфис сыграют в Лионе – оба завершают карьеру в этом году
Стэн Вавринка подтвердил участие в турнире ATP 250 в Лионе, который пройдет с 19 по 25 октября.
Также в Лионе выступит Гаэль Монфис. Оба теннисиста в этом году завершают профессиональную карьеру.
Турнир в Лионе отсутствовал в календаре с 2024 года. В 2026-м он вернется и впервые будет сыгран на харде – Лион выкупил лицензию у Марселя.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети турнира в Лионе
3 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
В первом круге встретятся 😪
В первом круге встретятся 😪
В финале.
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем