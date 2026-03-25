Вавринка и Монфис сыграют в Лионе – оба завершают карьеру в этом году

Стэн Вавринка подтвердил участие в турнире ATP 250 в Лионе, который пройдет с 19 по 25 октября.

Также в Лионе выступит Гаэль Монфис . Оба теннисиста в этом году завершают профессиональную карьеру.

Турнир в Лионе отсутствовал в календаре с 2024 года. В 2026-м он вернется и впервые будет сыгран на харде – Лион выкупил лицензию у Марселя.