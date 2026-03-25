  «Бернабеу» на неделю отдадут теннисистам. На стадионе «Реала» развернут тренировочные корты
«Бернабеу» на неделю отдадут теннисистам. На стадионе «Реала» развернут тренировочные корты

«Бернабеу» на неделю превратят в теннисную базу для участников Mutua Madrid Open.

На «Сантьяго Бернабеу» временно появятся теннисные корты во время проведения Mutua Madrid Open.

По информации Marca, с 23 по 30 апреля домашний стадион «Реала» будет преобразован в теннисный центр: на арене развернут несколько грунтовых кортов, где игроки смогут готовиться к матчам.

При этом сам комбинированный турнир, как и прежде, пройдет на Caja Magica с 22 апреля по 3 мая – именно там состоятся все матчи.

Временная трансформация стала возможной из-за календаря «Реала»: после матча с «Алавесом» команда проведет несколько выездных игр, что позволит использовать стадион без пересечений с футбольными событиями.

Этот шаг вписывается в стратегию клуба по расширению функций обновленного «Бернабеу» – арена постепенно становится многофункциональной площадкой, способной принимать не только футбол, но и другие крупные спортивные события.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Marca
Надеюсь что звон мячей и ракеток не потревожит жильцов ближайших домов. 😄
Или мог бы потревожить знаменитый крик Шараповой )))
Была бы Шарапова на кортах,были бы жалобы на порно-контент.,,)
рычаги здорового президента
Рекомендуем
Главные новости
Вавринка и Монфис сыграют в Лионе – оба завершают карьеру в этом году
34 минуты назад
97-я ракетка мира Удварди завела аккаунт на OnlyFans
сегодня, 11:45
Майами (ATP). 1/4 финала. Лехечка поборется с Ландалусе, Пол – с Фисом
сегодня, 10:56
Корда о проблемах со спиной в матче с Ландалусе: «Сейчас пытаюсь понять, как восстановиться к грунтовой части сезона»
сегодня, 10:49
Майами (WTA). Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Батист, Гауфф, Мухова вышли в 1/2 финала
сегодня, 10:42
Козлов упал на корт после слабого попадания мяча в голову от болбоя
сегодня, 09:59Видео
Гауфф о трехсетовике с Бенчич: «По мере того как матч затягивался, я начала лучше подавать. Сегодня есть чем гордиться»
сегодня, 09:15
Патрик Муратоглу: «У меня такое чувство, что Алькарасу скучно. Он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны»
сегодня, 08:49
Синнер о плохом начале сезона: «Полуфинал на турнире «Большого шлема» – это все равно отличный результат»
сегодня, 07:55
Тарпищев о выступлении Медведева в Майами: «Его лихорадило не из-за физической, а из-за нервной усталости»
сегодня, 07:41
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем