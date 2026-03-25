«Бернабеу» на неделю отдадут теннисистам. На стадионе «Реала» развернут тренировочные корты

«Бернабеу» на неделю превратят в теннисную базу для участников Mutua Madrid Open.

По информации Marca, с 23 по 30 апреля домашний стадион «Реала » будет преобразован в теннисный центр: на арене развернут несколько грунтовых кортов, где игроки смогут готовиться к матчам.

При этом сам комбинированный турнир, как и прежде, пройдет на Caja Magica с 22 апреля по 3 мая – именно там состоятся все матчи.

Временная трансформация стала возможной из-за календаря «Реала»: после матча с «Алавесом » команда проведет несколько выездных игр, что позволит использовать стадион без пересечений с футбольными событиями.

Этот шаг вписывается в стратегию клуба по расширению функций обновленного «Бернабеу» – арена постепенно становится многофункциональной площадкой, способной принимать не только футбол, но и другие крупные спортивные события.