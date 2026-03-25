97-я ракетка мира Удварди завела аккаунт на OnlyFans

Панна Ударди создала аккаунт на OnlyFans.

Венгерке 27 лет, сейчас она занимает 97-ю строчку рейтинга. Удварди – чемпионка двух турниров WTA 125 в одиночке и одного турнира WTA 250 в паре.

«Большинство из вас знает меня только по корту. Но моя жизнь гораздо больше этого. Я хочу ею поделиться. Показать вам мои путешествия, тренировки, гламурные моменты и просто веселые. Приблизить вас к моей повседневной жизни. И документировать настоящий путь. Мой путь. С искренностью и свободой», – заявила Удварди.

Ранее в этом месяце она сообщала , что получала угрозы и фото оружия перед матчем на турнире в Анталье.