97-я ракетка мира Удварди завела аккаунт на OnlyFans
Панна Ударди создала аккаунт на OnlyFans.
Венгерке 27 лет, сейчас она занимает 97-ю строчку рейтинга. Удварди – чемпионка двух турниров WTA 125 в одиночке и одного турнира WTA 250 в паре.
«Большинство из вас знает меня только по корту. Но моя жизнь гораздо больше этого. Я хочу ею поделиться. Показать вам мои путешествия, тренировки, гламурные моменты и просто веселые. Приблизить вас к моей повседневной жизни. И документировать настоящий путь. Мой путь. С искренностью и свободой», – заявила Удварди.
Ранее в этом месяце она сообщала, что получала угрозы и фото оружия перед матчем на турнире в Анталье.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Удварди
Тёлка грамотно всё делает. Сначала немного подраскрутила упоминания с помощью (фейковых) угроз. Потом открыла порно канал. Пока всё по учебнику.
