  • Корда о проблемах со спиной в матче с Ландалусе: «Сейчас пытаюсь понять, как восстановиться к грунтовой части сезона»
Корда: проблемы со спиной начались еще после турнира в Делрей-Бич.

Себастьян Корда рассказал о проблемах со спиной в матче четвертого круга «Мастерса» в Майами против Мартина Ландалусе (6:2, 6:7(6), 4:6).

Он рассказал, что почувствовал дискомфорт при счете 3:2 во втором сете.

«Процент первой подачи упал примерно с 60 с лишним до около 50, а моя игра во многом строится на подаче. Плюс я не мог нормально двигаться. Но нужно отдать ему должное – он провел отличный матч.

Сейчас пытаюсь понять, как восстановиться к грунтовой части сезона.

Проблемы со спиной начались еще после турнира в Делрей-Бич. Из-за этого я снялся с Акапулько. Но я провел уже много матчей, и если все продолжится в том же духе, я все равно буду доволен», – сказал американец на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
С Алькарасом спина не болела..
Ответ Skip
Он травмат
Ответ zzzeeerrrooo
Да, большой и тяжелый, как ДельПо. В сравнении с Мартиным, при том же росте худой как хлыст.
Алькараса на адреналине, выдал матч жизни, тот аж впервые верещал, молодец..
Следующий соперник у испанца ещё один часто травмирующийся. Может и повезёт опять.
Рекомендуем
Главные новости
Коко Гауфф: «На корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать»
20 минут назад
Вавринка и Монфис сыграют в Лионе – оба завершают карьеру в этом году
57 минут назад
«Бернабеу» на неделю отдадут теннисистам. На стадионе «Реала» развернут тренировочные корты
сегодня, 12:23
97-я ракетка мира Удварди завела аккаунт на OnlyFans
сегодня, 11:45
Майами (ATP). 1/4 финала. Лехечка поборется с Ландалусе, Пол – с Фисом
сегодня, 10:56
Майами (WTA). Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Батист, Гауфф, Мухова вышли в 1/2 финала
сегодня, 10:42
Козлов упал на корт после слабого попадания мяча в голову от болбоя
сегодня, 09:59Видео
Гауфф о трехсетовике с Бенчич: «По мере того как матч затягивался, я начала лучше подавать. Сегодня есть чем гордиться»
сегодня, 09:15
Патрик Муратоглу: «У меня такое чувство, что Алькарасу скучно. Он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны»
сегодня, 08:49
Синнер о плохом начале сезона: «Полуфинал на турнире «Большого шлема» – это все равно отличный результат»
сегодня, 07:55
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем