Корда о проблемах со спиной в матче с Ландалусе: «Сейчас пытаюсь понять, как восстановиться к грунтовой части сезона»

Корда: проблемы со спиной начались еще после турнира в Делрей-Бич.

Себастьян Корда рассказал о проблемах со спиной в матче четвертого круга «Мастерса» в Майами против Мартина Ландалусе (6:2, 6:7(6), 4:6).

Он рассказал, что почувствовал дискомфорт при счете 3:2 во втором сете.

«Процент первой подачи упал примерно с 60 с лишним до около 50, а моя игра во многом строится на подаче. Плюс я не мог нормально двигаться. Но нужно отдать ему должное – он провел отличный матч.

Сейчас пытаюсь понять, как восстановиться к грунтовой части сезона.

Проблемы со спиной начались еще после турнира в Делрей-Бич. Из-за этого я снялся с Акапулько. Но я провел уже много матчей, и если все продолжится в том же духе, я все равно буду доволен», – сказал американец на пресс-конференции.