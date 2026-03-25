Козлов упал на корт после слабого попадания мяча в голову от болбоя
Стефан Козлов попал в неприятный эпизод на «Челленджере» в мексиканской Морелии.
Во время матча первого круга болбой подавал мяч, но случайно попал американцу в голову. Удар получился слабым, однако Козлов неожиданно упал на корт и некоторое время приходил в себя.
Встреча в итоге завершилась поражением 265-й ракетки мира от Андреса Мартина со счетом 2:6, 2:6.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Рекомендуем
Рекомендуем
И ведь проиграл-то он тай не абы кому, а еще большей легенде)