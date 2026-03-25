Видео
6

Козлов упал на корт после слабого попадания мяча в голову от болбоя

Стефан Козлов попал в неприятный эпизод на «Челленджере» в мексиканской Морелии.

Во время матча первого круга болбой подавал мяч, но случайно попал американцу в голову. Удар получился слабым, однако Козлов неожиданно упал на корт и некоторое время приходил в себя.

Встреча в итоге завершилась поражением 265-й ракетки мира от Андреса Мартина со счетом 2:6, 2:6.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoСтефан Козлов
logoATP
происшествия
Андрес Мартин
челленджеры и турниры ITF
6 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Истинные ценители помнят Козлова как человека, проигравшего величайший тайбрейк в истории тенниса: https://www.tokyvideo.com/video/worst-tie-break-ever (не буду спойлерить, смотрите сами - такую клоунаду на корте редко увидишь)
Ответ Squadala
Оооо, спасибо за подгон, кайфанул от души!

И ведь проиграл-то он тай не абы кому, а еще большей легенде)
Приходит мысль, что мяч мог неудачно задеть глаз.
Приятелю также мяч легонько пришёлся в глаз - просто с отскоком подали мячи на их половину корта, матч прекратили и был огромный фингал...
"Стефан Козлов" это прикольно)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Ландалусе о тренировках в академии Надаля: «Там отличные ценности, сильные игроки. Я многому научился у Рафы»
15 минут назад
Коко Гауфф: «На корте я самая быстрая. Людям не нравится, когда я так говорю, но у меня достаточно видео, чтобы это доказать»
51 минуту назад
Вавринка и Монфис сыграют в Лионе – оба завершают карьеру в этом году
сегодня, 13:17
«Бернабеу» на неделю отдадут теннисистам. На стадионе «Реала» развернут тренировочные корты
сегодня, 12:23
97-я ракетка мира Удварди завела аккаунт на OnlyFans
сегодня, 11:45
Майами (ATP). 1/4 финала. Лехечка поборется с Ландалусе, Пол – с Фисом
сегодня, 10:56
Корда о проблемах со спиной в матче с Ландалусе: «Сейчас пытаюсь понять, как восстановиться к грунтовой части сезона»
сегодня, 10:49
Майами (WTA). Рыбакина сыграет с Пегулой, Соболенко – с Батист, Гауфф, Мухова вышли в 1/2 финала
сегодня, 10:42
Гауфф о трехсетовике с Бенчич: «По мере того как матч затягивался, я начала лучше подавать. Сегодня есть чем гордиться»
сегодня, 09:15
Патрик Муратоглу: «У меня такое чувство, что Алькарасу скучно. Он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны»
сегодня, 08:49
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем