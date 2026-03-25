Козлов упал на корт после слабого попадания мяча в голову от болбоя

Стефан Козлов попал в неприятный эпизод на «Челленджере» в мексиканской Морелии.

Во время матча первого круга болбой подавал мяч, но случайно попал американцу в голову. Удар получился слабым, однако Козлов неожиданно упал на корт и некоторое время приходил в себя.

Встреча в итоге завершилась поражением 265-й ракетки мира от Андреса Мартина со счетом 2:6, 2:6.