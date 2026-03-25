Гауфф о трехсетовике с Бенчич: «По мере того как матч затягивался, я начала лучше подавать. Сегодня есть чем гордиться»

Гауфф о победе над Бенчич: больше всего я довольна тем, как справилась с нервами.

Коко Гауфф прокомментировала победу над Белиндой Бенчич в четвертьфинале тысячника в Майами – 6:3, 1:6, 6:3.

«Это был тяжелый матч. Белинда – очень непростая соперница. Каждый раз, когда мы играем, получается затяжная борьба. Сегодня пришлось много бегать, были спады, но я очень горжусь тем, как боролась. Думаю, это вообще лейтмотив всей этой недели.

Казалось, что сегодня соперница прибавила, и в третьем сете я тоже смогла поднять свой уровень».

Гауфф стала самой молодой американкой, вышедшей в полуфинал в Майами, после Серены Уильямс в 2004-м.

«Больше всего я довольна тем, как справилась с нервами. По мере того как матч затягивался, я начала лучше подавать. Эйс при 30:30 – хороший показатель прогресса и уверенности в себе. И в целом – я доверяла себе, даже на второй подаче на матчболе. Сегодня есть чем гордиться», – сказала четвертая ракетка мира.