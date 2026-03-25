Патрик Муратоглу: «У меня такое чувство, что Алькарасу скучно. Он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны»
Патрик Муратоглу заявил, что Карлосу Алькарасу не хватает мотивации вне турниров «Большого шлема».
Об этом он рассказал на фоне поражения испанца от Себастьяна Корды в третьем круге в Майами (3:6, 7:5, 4:6).
«У меня такое чувство, что Алькарасу скучно (смеется).
У него уже семь титулов на турнирах «Большого шлема», и, мне кажется, он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны. У меня такое ощущение. И я считаю, что в ближайшие годы это станет для него опасностью.
Многие говорят: «Он плохо играет на старте «Ролан Гаррос», «Уимблдона» или US Open». Да, он плохо играет, потому что ему скучно! У него такой большой запас прочности, что когда все складывается слишком легко, он теряет концентрацию, в глубине души зная: я могу вернуться в матч в любой момент. Может, он делает это неосознанно, он не думает: «Да мне все равно!» Но он принимает тот факт, что может отдать подачу, потерять концентрацию. Для него это опасно», – сказал Муратоглу.
Алькарас-такой игрок. Был таким и год и 2 и 3 назад. 6 месяцев в году пикует. 5-играет как в этом месяце. Ничего не изменилось по сравнению с прошлым годами и ничего не изменится в будущем.Будет чередовать пики с провалами.
Его стиль игры слишком завязан на пиковой физической форме. И когда пик физухи уходит-играет плохо. А физически нельзя долго быть на пике.
Не слышал ни от кого из них посреди матча ,что все надоело ,бросаю играть и хочу домой прямо счас. Это ли не песочница самая настоящая)
Плач про свободу художника начинается когда не в форме и разваливается игра и надо играть на морально-волевых. А с этим похоже у Алькараса проблемы. Тогда и федереры мерещатся в каждом матче и мишени на спине. И вместо того что бы признавать собственные недостатки начинаются отмашки про...соперника выдал матч жизни или он (и) только против меня так играют.
Из топов Алькарас самый низкий и мускулистый . И это не случайно. Ему приходится мышцами компенсировать недостаток роста и при подаче,и при приёме и в защите. Быть взрывным,в общем.
Поэтому для него пик формы важнее чем для,всех остальных. Пока молодой-можно повалять дурака и выигрывать меньше тренируясь ,на таланте и молодости.
С возрастом природа возьмёт свое и если не будет тренироваться как Джокович или Синнер-паузы в поисках свободы творчества будут все чаще,а пики все короче