Патрик Муратоглу: «У меня такое чувство, что Алькарасу скучно. Он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны»

Муратоглу: Алькарас уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны.

Патрик Муратоглу заявил, что Карлосу Алькарасу не хватает мотивации вне турниров «Большого шлема».

Об этом он рассказал на фоне поражения испанца от Себастьяна Корды в третьем круге в Майами (3:6, 7:5, 4:6).

«У меня такое чувство, что Алькарасу скучно (смеется).

У него уже семь титулов на турнирах «Большого шлема», и, мне кажется, он уже выиграл столько, что «Мастерсы» ему не так интересны. У меня такое ощущение. И я считаю, что в ближайшие годы это станет для него опасностью.

Многие говорят: «Он плохо играет на старте «Ролан Гаррос », «Уимблдона » или US Open ». Да, он плохо играет, потому что ему скучно! У него такой большой запас прочности, что когда все складывается слишком легко, он теряет концентрацию, в глубине души зная: я могу вернуться в матч в любой момент. Может, он делает это неосознанно, он не думает: «Да мне все равно!» Но он принимает тот факт, что может отдать подачу, потерять концентрацию. Для него это опасно», – сказал Муратоглу.

Алькарас поплыл: 2-е поражение в 3 матчах после гениального старта сезона