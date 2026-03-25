Синнер о плохом начале сезона: «Полуфинал на турнире «Большого шлема» – это все равно отличный результат»

Синнер: знаю, как вернуть свою лучшую игру и что для этого нужно.

Вторая ракетка мира Янник Синнер рассказал, как отреагировал на относительно неудачный старт сезона.

На Australian Open он не смог защитить титул, уступив в полуфинале Новаку Джоковичу . В Дохе итальянец проиграл Якубу Меньшику в четвертьфинале.

«Полуфинал на турнире «Большого шлема» – это все равно отличный результат.

Я не из тех, кто слишком бурно радуется победам, и не из тех, кто начинает жестко критиковать себя после поражений – это было бы неправильно.

Я просто стараюсь лучше понимать свою игру. Это приходит через матчи. Уже несколько лет я выступаю на очень высоком уровне и знаю, как вернуть свою лучшую игру и что для этого нужно.

Мы, конечно, стараемся прогрессировать. Сегодняшний матч [против Алекса Микельсена ] дал хорошую обратную связь.

Я понимаю, что если хочу пройти далеко на этом турнире, нужно улучшить несколько вещей. Но в то же время четвертьфинал здесь – это хороший результат. Посмотрим, как все сложится перед переходом на грунт», – сказал Синнер.

