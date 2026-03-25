Тарпищев о выступлении Медведева в Майами: «Его лихорадило не из-за физической, а из-за нервной усталости»
Тарпищев о поражении Медведева: он не успел восстановиться после Индиан-Уэллс.
Шамиль Тарпищев высказался о поражении Даниила Медведева от Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами – 0:6, 6:4, 5:7.
«Я не случайно говорил, что если первые два круга у Медведева в Майами получатся проходящими, то он успеет восстановиться после Индиан-Уэллс, и дальше будет все нормально. Но щадящего режима не получилось. И в первом матче Даниила в Майами было три сета, длинный тай-брейк. И с Серундоло получился тяжелый матч.
Но лихорадило Медведева не из-за физической, а из-за нервной усталости. Два турнира подряд на таком уровне играть сложно», – цитирует президента Федерации тенниса России РИА Новости.
Экстра-мега-драма у Медведева: избивал соперник, материла жена, он отыгрался, но не дожал
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
