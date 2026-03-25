  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Тарпищев о выступлении Медведева в Майами: «Его лихорадило не из-за физической, а из-за нервной усталости»
8

Тарпищев о выступлении Медведева в Майами: «Его лихорадило не из-за физической, а из-за нервной усталости»

Тарпищев о поражении Медведева: он не успел восстановиться после Индиан-Уэллс.

Шамиль Тарпищев высказался о поражении Даниила Медведева от Франсиско Серундоло в третьем круге «Мастерса» в Майами – 0:6, 6:4, 5:7.

«Я не случайно говорил, что если первые два круга у Медведева в Майами получатся проходящими, то он успеет восстановиться после Индиан-Уэллс, и дальше будет все нормально. Но щадящего режима не получилось. И в первом матче Даниила в Майами было три сета, длинный тай-брейк. И с Серундоло получился тяжелый матч.

Но лихорадило Медведева не из-за физической, а из-за нервной усталости. Два турнира подряд на таком уровне играть сложно», – цитирует президента Федерации тенниса России РИА Новости.

Экстра-мега-драма у Медведева: избивал соперник, материла жена, он отыгрался, но не дожал

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
logoДаниил Медведев
logoШамиль Тарпищев
logoФрансиско Серундоло
logoMiami Open
logoATP
8 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Жена, это конечно хорошо, но вот пересекатся с ней между двумя крупными турнирами не стоило. То есть вместе то можно быть, но как-то ровнюсенько без последствий )
В общем, если ты спортсмен высшей категории, то можно иногда и пожертвовать личной жизнью
Ответ Чэзг
Жена, это конечно хорошо, но вот пересекатся с ней между двумя крупными турнирами не стоило. То есть вместе то можно быть, но как-то ровнюсенько без последствий ) В общем, если ты спортсмен высшей категории, то можно иногда и пожертвовать личной жизнью
Забавно, что это вроде как общеизвестно в спорте, но никаких исследований до последнего времени не было, а недавно появилось одно, говорящее даже прямо обратное.
Ответ Чэзг
Жена, это конечно хорошо, но вот пересекатся с ней между двумя крупными турнирами не стоило. То есть вместе то можно быть, но как-то ровнюсенько без последствий ) В общем, если ты спортсмен высшей категории, то можно иногда и пожертвовать личной жизнью
Медведев уже не раз говорил, что жена и двое дочерей очень многое значит для него. С таким настроем не удивлюсь, если в течение 5 лет он завершит карьеру. Сафин в 29 закончил, Медведеву уже 30. Пока есть результаты и деньги зарабатываются
Так, а тогда вопрос, почему у Синнера такой усталости нет, он выиграл финал у Медведева и прёт без остановки и в Майами)))
У Дани это третий турнир без перерывов и с тяжелыми перелётами, это была хорошая охота.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
