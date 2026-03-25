Хуркач больше не работает с Массу
Хуберт Хуркач объявил о прекращении сотрудничества с Николасом Массу. Чилиец вошел в команду экс-шестой ракетки мира в ноябре 2024 года.
«Хочу поблагодарить Нико за самоотдачу, тяжелый труд и время, которое он провел со мной в самый трудный период в моей карьере. Мы решили разойтись и двигаться дальше разными дорогами. Еще за раз спасибо за все!» – написал Хуркач.
На этой неделе поляк занимает 75-ю строчку рейтинга ATP. Он не выигрывает семь матчей подряд – последнюю победу он одержал на Australian Open.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Хуркача
Не набрал массу в итоге. Ну, или наоборот, перебрал...
