Хуркач больше не работает с Массу

Хуберт Хуркач объявил о прекращении сотрудничества с Николасом Массу . Чилиец вошел в команду экс-шестой ракетки мира в ноябре 2024 года.

«Хочу поблагодарить Нико за самоотдачу, тяжелый труд и время, которое он провел со мной в самый трудный период в моей карьере. Мы решили разойтись и двигаться дальше разными дорогами. Еще за раз спасибо за все!» – написал Хуркач.

На этой неделе поляк занимает 75-ю строчку рейтинга ATP. Он не выигрывает семь матчей подряд – последнюю победу он одержал на Australian Open .