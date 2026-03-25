1

Хуркач больше не работает с Массу

Хуберт Хуркач объявил о прекращении сотрудничества с Николасом Массу. Чилиец вошел в команду экс-шестой ракетки мира в ноябре 2024 года.

«Хочу поблагодарить Нико за самоотдачу, тяжелый труд и время, которое он провел со мной в самый трудный период в моей карьере. Мы решили разойтись и двигаться дальше разными дорогами. Еще за раз спасибо за все!» – написал Хуркач.

На этой неделе поляк занимает 75-ю строчку рейтинга ATP. Он не выигрывает семь матчей подряд – последнюю победу он одержал на Australian Open.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: соцсети Хуркача
logoХуберт Хуркач
logoATP
logoНиколас Массу
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Не набрал массу в итоге. Ну, или наоборот, перебрал...
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем