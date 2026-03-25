Синнер после победы над Микельсеном: «Сегодня мне здорово помогла подача, но нужно подтянуть игру на задней линии»

Янник Синнер прокомментировал победу над Алексом Микельсеном в четвертом круге «Мастерса» в Майами – 7:5, 7:6(4).

– Сегодня мне здорово помогла подача – особенно в ключевые моменты матча, включая тай‑брейк. Этим я точно доволен. В то же время я отчетливо понимаю: чтобы продвинуться дальше по турнирной сетке, нужно подтянуть игру на задней линии. Завтра у меня выходной – это, безусловно, сыграет на руку. Планирую найти нужный ритм на тренировке. Посмотрим, как пойдет.

Еще отмечу, что условия сегодня совсем не такие, как вчера вечером. Тогда играли в темное время суток, сейчас – днем. Я доволен тем, как сражался на корте. Буду работать над повышением уровня игры – и посмотрим, что получится. Матч получился очень напряженным, Алекс – непростой соперник. Я искренне рад победе.

– В первых матчах вы примерно половину времени проводили у задней линии. Сегодня вам пришлось несколько скорректировать позицию. С чем это связано?

– Честно, сегодня я не показал свой лучший теннис. Поэтому пытался что-то придумать в сложившихся условиях. Зато теперь я чуть лучше понимаю себя и свои возможности. Я давно усвоил: каждый день – новый вызов, матчи могут складываться совершенно по‑разному. Наша задача – постоянно совершенствоваться и двигаться вперед. А дальше – посмотрим, как пойдут дела, – сказал Синнер в интервью на корте.

За выход в полуфинал итальянец сыграет с Фрэнсисом Тиафу .