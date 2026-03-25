Зверев 37-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»
Александр Зверев вышел в четвертьфинал в Майами.
Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Кентена Алиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами – 7:6(4), 7:6(1).
Немец 37-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».
За место в полуфинале он сыграет с Франсиско Серундоло.
Стоит отметить, что Зверев и Янник Синнер – единственные представители топ-10, вышедший в Майами в четвертьфинал.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Пора выходить в финал!
