Зверев 37-й раз вышел в четвертьфинал «Мастерса»

Третья ракетка мира Александр Зверев обыграл Кентена Алиса в четвертом круге «Мастерса» в Майами – 7:6(4), 7:6(1).

Немец 37-й раз в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса».

За место в полуфинале он сыграет с Франсиско Серундоло .

Стоит отметить, что Зверев и Янник Синнер – единственные представители топ-10, вышедший в Майами в четвертьфинал.