Синнер выиграл 28-й сет на «Мастерсах» подряд и обновил свой рекорд
Янник Синнер обновил свой рекорд.
Вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Алекса Микельсена в четвертом круге «Мастерса» в Майами – 7:5, 7:6(4). Во втором сете итальянец отыгрался с 2:5.
Синнер выиграл 28 сетов на «Мастерсах» подряд и обновил свой же рекорд, установленный по ходу турнира.
В Майами итальянец выиграл девять матчей подряд.
Синнер вышел в 20-й четвертьфинал на «Мастерсах» и пятый раз сделал это в Майами.
Дальше он сыграет с Фрэнсисом Тиафу.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
