  • Серундоло вышел в 1/4 в Майами четвертый раз за пять лет – это его самый успешный турнир
Франсиско Серундоло вышел в четвертьфинал в Майами.

Франсиско Серундоло обыграл Юго Эмбера в четвертом круге «Мастерса» в Майами – 6:4, 6:3. 

Аргентинец вышел в четвертьфинал в Майами четвертый раз за последние пять лет.  «Мастерс» в Майами – единственный крупный турнир, где Серундоло одержал двузначное количество побед (15). 

Дальше он сыграет с Александром Зверевым

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Фран рушит стереотип о южноамериканских грунтовичках.
У Кририоса, призывавшего "давить грунтовых крыс", 16 побед в Майами )
Ответ Йенс Мустерманн
Майами всегда был грунт*
