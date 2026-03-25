Серундоло вышел в 1/4 в Майами четвертый раз за пять лет – это его самый успешный турнир

Франсиско Серундоло обыграл Юго Эмбера в четвертом круге «Мастерса» в Майами – 6:4, 6:3.

Аргентинец вышел в четвертьфинал в Майами четвертый раз за последние пять лет. «Мастерс» в Майами – единственный крупный турнир, где Серундоло одержал двузначное количество побед (15).

Дальше он сыграет с Александром Зверевым .