Гауфф впервые вышла в полуфинал в Майами

Коко Гауфф вышла в полуфинал тысячника в Майами.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф обыграла Белинду Бенчич в четвертьфинале тысячника в Майами – 6:3, 1:6, 6:3.

22-летняя Гауфф 14-й раз вышла в полуфинал тысячника, но впервые сделала это в Майами.

Дальше американка сыграет с Каролиной Муховой . В случае победы она станет третьей ракеткой мира.