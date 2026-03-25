Гауфф впервые вышла в полуфинал в Майами
Четвертая ракетка мира Коко Гауфф обыграла Белинду Бенчич в четвертьфинале тысячника в Майами – 6:3, 1:6, 6:3.
22-летняя Гауфф 14-й раз вышла в полуфинал тысячника, но впервые сделала это в Майами.
Дальше американка сыграет с Каролиной Муховой. В случае победы она станет третьей ракеткой мира.
