Гауфф впервые вышла в полуфинал в Майами

Коко Гауфф вышла в полуфинал тысячника в Майами.

Четвертая ракетка мира Коко Гауфф обыграла Белинду Бенчич в четвертьфинале тысячника в Майами – 6:3, 1:6, 6:3. 

22-летняя Гауфф 14-й раз вышла в полуфинал тысячника, но впервые сделала это в Майами.  

Дальше американка сыграет с Каролиной Муховой. В случае победы она станет третьей ракеткой мира. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
