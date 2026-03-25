Фис о том, как отпразднует выход в четвертьфинал на двух «Мастерсах» подряд: «Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете?»
Фис объяснил, почему не будет отмечать выход в четвертьфинал в Майами.
Артур Фис прокомментировал победу над Валентином Вашеро в четвертом круге «Мастерса» в Майами (6:4, 6:7(4), 6:4).
Напомним, ранее француз стал четвертьфиналистом «Мастерса» в Индиан-Уэллс.
– Что потребовалось, чтобы вернуться на этот уровень после травмы? И как вы отметите то, что дошли до двух четвертьфиналов подряд в этом году?
– Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете? (улыбается).
Мне предстоит много работы. Мы с командой уже приложили много усилий. Я очень рад вернуться на этот уровень. Надеюсь, я стану лучше. Это очень здорово, – сказал Фис в интервью на корте.
Дальше он сыграет с Томми Полом или Томасом Мартином Этчеверри.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
