Мухова впервые вышла в полуфинал тысячника в Майами
Каролина Мухова впервые сыграет в полуфинале тысячника в Майами. Она победила девятую ракетку мира Викторию Мбоко со счетом 7:5, 7:(5), третий раз в этом году обыграв соперницу из топ-10.
Для 29-летней Муховой это пятый полуфинал турнира WTA 1000 в карьере, причем три из четырех последних она выиграла. Она также впервые в карьере вышла в два полуфинала на тысячниках в одном сезоне – ранее она стала чемпионкой турнира в Дохе.
Дальше она встретится с Коко Гауфф или Белиндой Бенчич.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Надеюсь, сможет взять все-таки шлем)
Всегда приятно смотреть ее матчи)
