Мухова впервые вышла в полуфинал тысячника в Майами

Каролина Мухова впервые сыграет в полуфинале тысячника в Майами. Она победила девятую ракетку мира Викторию Мбоко со счетом 7:5, 7:(5), третий раз в этом году обыграв соперницу из топ-10.

Для 29-летней Муховой это пятый полуфинал турнира WTA 1000 в карьере, причем три из четырех последних она выиграла. Она также впервые в карьере вышла в два полуфинала на тысячниках в одном сезоне – ранее она стала чемпионкой турнира в Дохе.

Дальше она встретится с Коко Гауфф или Белиндой Бенчич.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Каролина - теннисистка, в которой сочетается сила воли, мастерство, интеллигентность и женское обаяние. Желаю ей пройти в следующий круг и войти в десятку рейтинга ВТА.
Если бы не хрустальное здоровье..
Надеюсь, сможет взять все-таки шлем)
Всегда приятно смотреть ее матчи)
Почему Мухова на Гауфф выходит кто объяснит ? Это значит Соболенко на Рыбакину в 1/2. Они вроде 1 и 2 сеянная.
Фис о том, как отпразднует выход в четвертьфинал на двух «Мастерсах» подряд: «Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете?»
вчера, 21:18
Майами (ATP). Синнер играет с Микельсеном, Пол – с Этчеверри, Зверев поборется с Алисом, Фис вышел в 1/4 финала, Фриц, Корда выбыли
вчера, 21:14Live
Майами (WTA). 1/4 финала. Мбоко борется с Муховой, Гауфф сыграет с Бенчич
вчера, 18:50Live
Надаль об Алькарасе: «Нет смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя»
вчера, 20:46
Фис вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами второй год подряд
вчера, 20:20
Надаль стал почетным доктором Политехнического университета Мадрида
вчера, 19:57
Лехечка вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с мая 2024-го
вчера, 18:36
151-я ракетка мира Ландалусе отыграл матчбол у Корды и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006-м
вчера, 17:43
Арина Соболенко: «По некоторым причинам читаю о себе больше негативного, чем позитивного. Когда вижу что-то, сразу пролистываю»
вчера, 17:05
Павлюченкова не доиграла матч на WTA 125 в Дубровнике из-за проблем с ногой
вчера, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем