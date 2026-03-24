Мухова впервые вышла в полуфинал тысячника в Майами

Каролина Мухова впервые сыграет в полуфинале тысячника в Майами. Она победила девятую ракетку мира Викторию Мбоко со счетом 7:5, 7:(5), третий раз в этом году обыграв соперницу из топ-10.

Для 29-летней Муховой это пятый полуфинал турнира WTA 1000 в карьере, причем три из четырех последних она выиграла. Она также впервые в карьере вышла в два полуфинала на тысячниках в одном сезоне – ранее она стала чемпионкой турнира в Дохе.

Дальше она встретится с Коко Гауфф или Белиндой Бенчич.