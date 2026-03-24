Надаль об Алькарасе: «Нет смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя»

Надаль об Алькарасе: нет смысла беспокоиться из-за двух поражений.

Рафаэль Надаль отреагировал на критику в адрес Карлоса Алькараса.

Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс испанец потерпел первое поражение в сезоне, в полуфинале уступив Даниилу Медведеву. Затем Алькарас выбыл в третьем круге «Мастерса» в Майами, проиграв в трех сетах Себастьяну Корде.

«Я считаю, что мы все должны порадоваться и поблагодарить Карлоса за все, что он делает. Он приносит испанскому спорту успех такого уровня, который 20 или 30 лет назад было трудно представить. Возможно, в последнее время мы к этому привыкли, но я никогда не забываю о том, насколько сложно все, чего добивается Карлос – как и то, чего достигают другие испанские спортсмены… Или спортсмены любой другой страны, если честно. Карлос – испанец, он один из нас. Нет никакого смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя.

Экс-первая ракетка мира также прокомментировал жалобы Алькараса во время матча. Напомним, во втором сете испанец сказал : «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».

«Я считаю, что независимо от того, насколько человек успешен или насколько хороший у него период, у каждого есть право на день, когда он чувствует себя разочарованным или уставшим. Это совершенно нормально. На мой взгляд, глядя на себя, он наверняка предпочел бы этого не показывать. В этом не было никакой необходимости; ты и так чувствуешь это внутри и держишь в себе. Я убежден, что он не хотел бы, чтобы его таким видели, но это вполне понятно. У всех нас может быть день, когда что-то не получается или когда устаешь больше обычного. Это нужно уважать. Как спортсмен, я понимаю его еще больше.

В конце концов, если ты только что выиграл Australian Open, если у тебя семь титулов «Большого шлема», ты первая ракетка мира… Ты что, будешь выигрывать все матчи в году? Ну нет, такого не будет. Вот и все объяснение».