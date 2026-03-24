  Надаль об Алькарасе: «Нет смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя»
Надаль об Алькарасе: «Нет смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя»

Рафаэль Надаль отреагировал на критику в адрес Карлоса Алькараса.

Напомним, на «Мастерсе» в Индиан-Уэллс испанец потерпел первое поражение в сезоне, в полуфинале уступив Даниилу Медведеву. Затем Алькарас выбыл в третьем круге «Мастерса» в Майами, проиграв в трех сетах Себастьяну Корде.

«Я считаю, что мы все должны порадоваться и поблагодарить Карлоса за все, что он делает. Он приносит испанскому спорту успех такого уровня, который 20 или 30 лет назад было трудно представить. Возможно, в последнее время мы к этому привыкли, но я никогда не забываю о том, насколько сложно все, чего добивается Карлос – как и то, чего достигают другие испанские спортсмены… Или спортсмены любой другой страны, если честно. Карлос – испанец, он один из нас. Нет никакого смысла беспокоиться из-за двух поражений – да и требовать от него большего, чем он уже делает, нельзя.

Экс-первая ракетка мира также прокомментировал жалобы Алькараса во время матча. Напомним, во втором сете испанец сказал: «Я больше не могу это терпеть. Я еду домой».

«Я считаю, что независимо от того, насколько человек успешен или насколько хороший у него период, у каждого есть право на день, когда он чувствует себя разочарованным или уставшим. Это совершенно нормально. На мой взгляд, глядя на себя, он наверняка предпочел бы этого не показывать. В этом не было никакой необходимости; ты и так чувствуешь это внутри и держишь в себе. Я убежден, что он не хотел бы, чтобы его таким видели, но это вполне понятно. У всех нас может быть день, когда что-то не получается или когда устаешь больше обычного. Это нужно уважать. Как спортсмен, я понимаю его еще больше.

В конце концов, если ты только что выиграл Australian Open, если у тебя семь титулов «Большого шлема», ты первая ракетка мира… Ты что, будешь выигрывать все матчи в году? Ну нет, такого не будет. Вот и все объяснение».

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: AS
Все по делу. Если бы кто-то сказал Карлосу, что в первые 3 месяца сезона 2026 он выиграет Австралию, тем самым закрыв гештальт с карьерным шлемом и будет лидировать в гонке с 2950 очками, то он бы спросил "где расписаться кровью", поэтому чел свою задачу перевыполнил. Дальше - грунт, и вот там прийдется поработать!
Рекомендуем
Главные новости
Фис о том, как отпразднует выход в четвертьфинал на двух «Мастерсах» подряд: «Сейчас я не буду отмечать. Я хочу в полуфинал, понимаете?»
сегодня, 21:18
Майами (ATP). Синнер играет с Микельсеном, Пол – с Этчеверри, Зверев поборется с Алисом, Фис вышел в 1/4 финала, Фриц, Корда выбыли
сегодня, 21:14Live
Мухова впервые вышла в полуфинал тысячника в Майами
сегодня, 20:58
Майами (WTA). 1/4 финала. Мбоко борется с Муховой, Гауфф сыграет с Бенчич
сегодня, 18:50Live
Фис вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами второй год подряд
сегодня, 20:20
Надаль стал почетным доктором Политехнического университета Мадрида
сегодня, 19:57
Лехечка вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с мая 2024-го
сегодня, 18:36
151-я ракетка мира Ландалусе отыграл матчбол у Корды и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006-м
сегодня, 17:43
Арина Соболенко: «По некоторым причинам читаю о себе больше негативного, чем позитивного. Когда вижу что-то, сразу пролистываю»
сегодня, 17:05
Павлюченкова не доиграла матч на WTA 125 в Дубровнике из-за проблем с ногой
сегодня, 15:08
Ко всем новостям
Последние новости
Меньшик посетил матч «Интера Майами» с девушкой: «Идея для свидания – соревноваться с Месси за внимание, 0/10, не рекомендую»
20 марта, 07:50Фото
Джокович посетил игру «Лейкерс» и сфотографировался с Леброном и Дончичем
2 марта, 10:16Фото
В Москве стартовал новый этап проекта Петровой «Кубок Надежды»
28 февраля, 14:42Фото
Актер Андрей Гайдулян повредил мениск во время игры в теннис. Ему провели операцию
20 февраля, 11:41
Фонсека встретился с Зико в Рио
18 февраля, 06:35Фото
На матч Берреттини в Рио пришел Анчелотти
17 февраля, 20:46Фото
Рио Фердинанд взял интервью на корте у Синнера после матча в Дохе
16 февраля, 18:37Фото
Гуф: «Лучше плохо играть в теннис, чем ####### в падел»
11 февраля, 08:51
Рублев, Смолов и Нурмагомедов сыграли в футбол
3 февраля, 19:54Фото
Бывшую 1282-ю ракетку мира из России временно отстранили из-за подозрений в нарушении антикоррупционной программы
20 января, 16:58
Рекомендуем