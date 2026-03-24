Надаль стал почетным доктором Политехнического университета Мадрида

Рафаэлю Надалю присвоили звание почетного доктора Политехнического университета Мадрида.

«Я принимаю это звание с огромным трепетом и скромностью. Моим университетом была жизнь. Крайне важно сохранять спокойствие и самокритику. Успех – вещь временная, и всегда можно ошибиться. В конце концов, чтобы добиться своих целей, нужно время, упорство, постоянная работа над собой и долгие годы усилий. Часто о спорте говорят через призму эмоций и великих моментов, но за каждым соревнованием стоит огромная работа: физическая подготовка, анализ соперника, стратегия, адаптация. В каком-то смысле спорт высших достижений похож на процесс постоянного исследования.

Еще в детстве на Майорке я понял, что прогресс приходит не через резкие изменения, а через ежедневные маленькие улучшения. Этому меня научили семья и мой дядя, который много лет был моим тренером. Я усвоил, что труд, дисциплина и скромность так же важны, как и талант. Спорт также научил меня тому, что никто не побеждает постоянно. Нужно уметь принимать поражение, адаптироваться и пробовать снова. За свою карьеру я пережил моменты, которые заставляют развивать стойкость – способность подниматься и идти дальше даже в самых сложных обстоятельствах. Еще одно важное слово – амбиция. Для меня настоящая амбиция – это не только желание побеждать, но и желание возвращаться.

Студентам я хотел бы сказать: верьте в свой талант, но прежде всего – в свою способность трудиться. Используйте каждую возможность, не бойтесь ошибаться и всегда сохраняйте постоянство и скромность. У вас есть способность менять мир.

Прежде чем закончить, хочу поблагодарить за это признание всех, кто сопровождал меня на этом пути: семью, команду и соперников, которые заставляли меня расти. Я принимаю это звание с благодарностью и с обязательством продолжать отстаивать ценности, которым меня научил спорт: труд, честность, уважение и преодоление себя. Большое спасибо», – сказал испанец.

Напомним, в прошлом году 22-кратный чемпион «Больших шлемов» стал почетным доктором Саламанкского университета.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: AS
