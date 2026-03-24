Фис вышел в 1/4 финала «Мастерса» в Майами второй год подряд

Артур Фис победил Валентина Вашеро в четвертом круге «Мастерса» в Майами со счетом 6:4, 6:7(4), 6:4.

Француз второй год подряд сыграет в четвертьфинале этого турнира. Для него это также второй четвертьфинал «Мастерса» подряд – в Индиан-Уэллс он уступил на этой стадии Александру Звереву.

Вообще 21-летний француз пятый раз сыграет в 1/4 финала «Мастерса» – в предыдущие четыре матча он проиграл.

Теперь Фис встретится с Томми Полом или Томасом Мартином Этчеверри.