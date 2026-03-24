Лехечка вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с мая 2024-го
Иржи Лехечка вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Чех в четвертом круге победил седьмую ракетку мира Тэйлора Фрица – 6:4, 6:7(4), 6:2.
Лехечка сыграет в четвертьфинале «Мастерса» третий раз в карьере, и впервые – с мая 2024-го, когда он дошел до полуфинала турнира в Мадриде.
Дальше 24-летний чех встретится со 151-й ракеткой мира Мартином Ландалусе.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
пиковый Лехечка на этом турнире, ни одного шанса Фрицу не дал
пиковый Лехечка на этом турнире, ни одного шанса Фрицу не дал
Ну Фриц вроде на травму перед турниром жаловался
