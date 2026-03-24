2

Лехечка вышел в 1/4 финала «Мастерса» впервые с мая 2024-го

Иржи Лехечка вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Майами. Чех в четвертом круге победил седьмую ракетку мира Тэйлора Фрица – 6:4, 6:7(4), 6:2.

Лехечка сыграет в четвертьфинале «Мастерса» третий раз в карьере, и впервые – с мая 2024-го, когда он дошел до полуфинала турнира в Мадриде.

Дальше 24-летний чех встретится со 151-й ракеткой мира Мартином Ландалусе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoMiami Open
logoИржи Лехечка
logoATP
2 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
пиковый Лехечка на этом турнире, ни одного шанса Фрицу не дал
Ответ Arthritis
Ну Фриц вроде на травму перед турниром жаловался
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Майами (WTA). 1/4 финала. Мбоко борется с Муховой, Гауфф сыграет с Бенчич
Майами (ATP). 4-й круг. Фис играет с Вашеро, Синнер встретится с Микельсеном, Зверев – с Алисом, Корда выбыл
151-я ракетка мира Ландалусе отыграл матчбол у Корды и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006-м
