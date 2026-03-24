  • 151-я ракетка мира Ландалусе отыграл матчбол у Корды и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006-м
Ландалусе – самый низкорейтинговый четвертьфиналист турнира в Майами с 1994-го.

Квалифаер и 151-я ракетка мира Мартин Ландалусе обыграл Себастьяна Корду в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч завершился со счетом 2:6, 7:6(6), 6:4. На тай-брейке второго сета испанец отыграл матчбол.

20-летний испанец третий раз в карьере обыграл соперника из топ-50 – ранее он выбил из сетки Карена Хачанова и Лучано Дардери. До «Мастерса» в Майами Ландалусе уступал 0:4 в матчах с топ-50, и в целом на уровне тура его баланс матчей был 2:10.

Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами с 1994-го. Кроме того, Ландалусе – первый игрок, родившийся в 2006-м, который дошел до этой стадии «Мастерса».

Теперь в живом рейтинге испанец идет 105-м.

В четвертьфинале Ландалусе сыграет с Иржи Лехечкой или Тэйлором Фрицем.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Из сетки с Дардери, Карабели, Баутиста-Агутом, Хачановым, Кордой, Алькарасом... в четвертьфинал выходит Ландалусе...
Absolute cinema
А я и написал ещё до матча, что не удивлюсь, что Корда проиграет, после выигрыша у первой ракетки Алькараса, этого его уровень, и поэтому у нет результатов, а только вот такие выстрелы, не более)))
Ответ costa0545
А чего удивляться? Такое постоянно происходит когда кто-то пиканул, оверперформнул и в следующем матче сливает игроку, уступающему в классе. Пикануть на весь турнир умеет только Вашеро
Ответ Максим Новиков
Помню эпичную фразу от Юргена Мельцера, в 3-м круге Уимблдона-2013 обыгравшего Стаховского, который во втором круге суперсенсационно победил Федерера: "Ну, я же не Федерер"
Ну и где там Фонсека ваш хваленый, тоже 2006 так-то
Ответ xqystfsf7s
Отлетел во втором круге в этой же части сетки)))
Ещё подумал, что Корда следующий матч проиграет, но посмотрев с кем играет, то вроде не должен, с другой стороны Ландалусе явно на кураже, все может быть, вот и куражнул парень, терять ему нечего...
Кто-то расписывал тут какой-растакой Корда после матча с Алькарасом. Карлито был явно не в порядке и Корде просто круто повезло.
Ответ nick-basil
Бычок просто потух после крайне удачного для него начала сезона, а Корда неплохо сыграл
Пиканул, хайпанул и сразу же слил ноунейму, вот и вся игра этих "вечно подающих надежды"
