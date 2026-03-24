151-я ракетка мира Ландалусе отыграл матчбол у Корды и стал первым четвертьфиналистом «Мастерса», родившимся в 2006-м

Ландалусе – самый низкорейтинговый четвертьфиналист турнира в Майами с 1994-го.

Квалифаер и 151-я ракетка мира Мартин Ландалусе обыграл Себастьяна Корду в четвертом круге «Мастерса» в Майами. Матч завершился со счетом 2:6, 7:6(6), 6:4. На тай-брейке второго сета испанец отыграл матчбол.

20-летний испанец третий раз в карьере обыграл соперника из топ-50 – ранее он выбил из сетки Карена Хачанова и Лучано Дардери. До «Мастерса» в Майами Ландалусе уступал 0:4 в матчах с топ-50, и в целом на уровне тура его баланс матчей был 2:10.

Он стал самым низкорейтинговым четвертьфиналистом «Мастерса» в Майами с 1994-го. Кроме того, Ландалусе – первый игрок, родившийся в 2006-м, который дошел до этой стадии «Мастерса».

Теперь в живом рейтинге испанец идет 105-м.

В четвертьфинале Ландалусе сыграет с Иржи Лехечкой или Тэйлором Фрицем.