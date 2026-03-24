  • Арина Соболенко: «По некоторым причинам читаю о себе больше негативного, чем позитивного. Когда вижу что-то, сразу пролистываю»
Соболенко: когда вижу свои фотографии или что-то о себе, я сразу пролистываю.

Арина Соболенко рассказала, почему избегает того, чтобы читать что-то о себе в интернете.

– Коко [Гауфф] поделилась, что ей помог твит, который она увидела. Там ей советовали выходить к сетке – она так и делала, а затем выиграла матч. Вы читали что-нибудь подобное о себе?

– Конечно, я что-то вижу. Но по некоторым причинам я читаю о себе больше негативного, чем позитивного (смеется). Так что я стараюсь глубоко не заглядывать. Когда вижу свои фотографии или что-то о себе, я сразу пролистываю. Иногда люди бывают грубыми и злыми по отношению ко всем нам, поэтому, мне кажется, не стоит все это читать

Но если ей это помогло, значит помогло. Мы все разные. И спасибо, что сказали мне – теперь я буду готова к тому, что она будет выходить к сетке! (смеется), – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции в Майами.

В четвертьфинале она встретится с Хейли Батист.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Надо взрослеть. Надо переставать быть хабалкой. Мат, грубость - ни в какие ворота.
Лучше все таки тренера слушать чем "болельщиков" (комменаторов со спортс)
Много всякого плели про сестер Вилямс, но за всю карьеру у обеих столько грязного мата и оскорблений своих в боксе не набнрется, как у Арины.
Вспомнить хотя бы историю как Серена угрожала засунуть мяч в глотку судье линейному. Вот это эталон поведения на корте.
