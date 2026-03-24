Павлюченкова не доиграла матч на WTA 125 в Дубровнике из-за проблем с ногой

Анастасия Павлюченкова не смогла завершить матч против 463-й ракетки мира Тены Лукаш в первом круге WTA 125 в Дубровнике. Россиянка снялась при счете 7:6(5), 2:6, 0:1.

Перед третьим сетом Павлюченкова брала медицинский перерыв из-за проблем с ногой.

Россиянка проиграла седьмой матч подряд.

