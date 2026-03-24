Павлюченкова не доиграла матч на WTA 125 в Дубровнике из-за проблем с ногой
Анастасия Павлюченкова не смогла завершить матч против 463-й ракетки мира Тены Лукаш в первом круге WTA 125 в Дубровнике. Россиянка снялась при счете 7:6(5), 2:6, 0:1.
Перед третьим сетом Павлюченкова брала медицинский перерыв из-за проблем с ногой.
Россиянка проиграла седьмой матч подряд.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Похоже. пошли одни мучения а не игры. Очень жаль. но дело наверное близится к завершению.
Настя кажется все, на норм турниры уже не попадает по рейтингу, было бы хорошо на РГ попасть и там закончить
